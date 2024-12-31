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「瑜珈女神」夏米雅6個月前遭控假離婚　再提前夫：人生最大劫難

記者蔡宜芳／綜合報導

「瑜珈女神」夏米雅在今年6月遭前經紀人兼前夫提告妨害家庭、竊盜、偽造文書等罪名，她曾為此發出5000多字的聲明澄清，並向男方提告。事隔半年，時間也來到2024年的最後一天，夏米雅31日在社群寫下這一年來的感想，坦言歷經了「人生最大的劫難」。

外送用▲▼「瑜珈女神」夏米雅6個月前遭控假離婚　再提前夫：人生最大劫難。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

▲夏米雅因神似張柏芝而爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

夏米雅表示，2024年對她來說是「人生最大的劫難」，令人諷刺的是，帶給她這些劫難的人，竟然是曾經承諾要為她遮風擋雨的人，「結果我發現，我的世界原本風和日麗無風無雨，所有的黑暗、狂風、暴雨，都是這個人帶給我的。」

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夏米雅說，在逆境中，她發現愛她的人，會助推她前往想去的地方；而陰險小人則會想方設法剪斷她的翅膀、打斷她的腿。她表示，這一年來，她學會了轉念，從一開始的「為什麼上天讓我遇到這種爛人爛事」，轉變為「上天給我這樣的功課是想要教會我什麼」，這樣的心境轉變，讓她在困難中找到了成長的契機。

▲▼「瑜珈女神」夏米雅6個月前遭控假離婚　再提前夫：人生最大劫難。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

▲夏米雅在6月和前夫互相開砲、提告。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

夏米雅也提到，自己這一年來，從在律師陪伴下第一次走進警察局、地檢署、法院開庭時的害怕和哭泣，到後來能自己寫好書狀給律師過目，再親自去送件；還有一開始的漫不經心、相信別人、依賴別人，到後來看清世態炎涼，明白了凡事都需留心謹慎，「害人之心永遠都不會有，防人之心真的不能沒有。」一番話引來不少網友聲援。

【夏米雅全文】

2024這一年
我遇到了人生最大的劫難
諷刺的是
帶給我這劫難的人
是曾對我說為我遮風擋雨的人

結果我發現
我的世界原本風和日麗無風無雨
所有的黑暗、狂風、暴雨
都是這個人帶給我的

逆風勇敢飛翔的時候
愛你的人會助推你前往想去的地方
陰險小人會想方設法剪斷你的翅膀打斷你的腿

這一年
我學會轉念

從認為
「為什麼上天讓我遇到這種爛人爛事」
變成思考
「上天給我這樣的功課是想要教會我什麼」

這一年
成長突飛猛進
從在律師的陪伴下人生第一次走進警察局、第一次走進地檢署、第一次走進法院開庭嚇到邊哭邊發抖
到自己寫好書狀給律師過目再自己去送件
從凡事漫不經心、相信別人依賴別人
深信這個世界上沒有壞人、身邊沒有騙子
到看清世態炎涼，明白了凡事都需留心謹慎

害人之心永遠都不會有
防人之心真的不能沒有

但仍然堅信有美好的存在

正義或許會晚到，但不會不到

2024，Miya妳辛苦了，但妳撐過來了
2025，加油！

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