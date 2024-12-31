2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！

記者黃庠棻／台北報導

「台南好young跨年演唱會」31日晚上6點開始在永華市政中心西側廣場舉行，將迎來台南跨年史上最隆重、最華麗的演出陣容，包含動力火車、玖壹壹、婁峻碩、FEniX、AcQUA源少年、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、林美秀、康康等，稍早韓流男神李俊昊也上台表演了。

▲俊昊現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS ）

2PM成員俊昊在台灣時間晚間10點45分左右登上台南好young跨年演唱會，只見他穿著帥氣、俐落的全黑襯衫、水鑽外套與黑褲從舞台中央升上台，胸前跟下午出席記者會時一樣，特地別著黑色絲帶，以表濟州航空失事的哀悼之意。

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▲俊昊現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS ）

帥氣登場後，俊昊開頭就帶來自作詞曲的歌曲〈Nobody Else〉，後續又邊唱邊跳〈Can I〉，後方的舞群也一致穿著全黑登場。被問到參與「台南好young跨年演唱會」的心情，俊昊坦言自己是第一次到台南，說道「可以參加這個盛會感到很光榮，還能看到粉絲、跟歌迷互動覺得很感謝」。

不僅如此，俊昊談及首度造訪台南的心情，表示「這是我第一次來，聽到粉絲大聲地歡呼真的覺得很開心」，甜誇「台南是個風景很漂亮的城市，讓人心情很放鬆」，講到2025年的期許，說道「希望所有人都可以健康，發生充滿幸福快樂的事情」。

▲俊昊現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS ）

接著，俊昊在唱完〈Nothing but you〉之後，對著現場粉絲問候「你們有好好享受嗎？」真心告白了一段感言「2024年只剩一點點時間，今年如果有沒辦法實現的願望沒關係，希望2025年大家都可以繼續完成，謝謝大家跟我一起度過，希望可以盡快再見面」，最後一首則唱了〈Ride up〉。