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耶嫩力挺蔡阿嘎揭私下為人！　「昔遭蘿拉欺壓」黑幕起底

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的前員工蘿拉（林沛蓁）日前被爆出用AB合約詐財8位數，她在沉默7個月的時間，今（31）日發文坦承違法，並對前老闆提出三大指控，過程中又爆出警方在蘿拉家中搜出喪屍煙彈，消息曝光後引發外界關注。為此，日前傳出被蘿拉欺負的員工耶嫩，如今也在IG發文力挺老闆，透露對方的私下為人。

▲▼耶嫩。（圖／翻攝自Instagram／yenom0612）

▲耶嫩發文力挺老闆蔡阿嘎。（圖／翻攝自Instagram／yenom0612）

耶嫩提到，如果蘿拉真的「知錯能改，善莫大焉」，為何不是在事件發生後就立刻積極面對並誠心還款，而是選擇迴避，他質疑蘿拉是否真心懊悔，並指出，「之前看到的精品包都莫名消失了，請問這是真心懊悔嗎？」耶嫩認為，蘿拉現在更應該積極面對調查，並具體承擔責任，而非轉移焦點或誤導大眾。

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▲▼耶嫩。（圖／翻攝自Instagram／yenom0612）

▲耶嫩透露蔡阿嘎私下貼心且暖心。（圖／翻攝自Instagram／yenom0612）

耶嫩進一步分享自己對蔡阿嘎的看法，表示在他的認知中，蔡阿嘎是個貼心又暖心的老闆。他透露，在員工旅遊中，蔡阿嘎常主動關心員工，甚至在遊覽車上分享自己購買的點心，還不吝嗇幫員工宣傳帳號和頻道。耶嫩直言，「雖然老闆也會罵人跟令人不滿意的時刻，但這不影響我對老闆的喜愛，不然我又怎麼會回鍋呢？」

▲▼耶嫩。

▲耶嫩。（圖／翻攝自Instagram／yenom0612）

最後，耶嫩強調，自己選擇回到大頭佛娛樂工作，就是用行動支持蔡阿嘎和這家公司。他表示，「如果大頭佛娛樂有限公司跟蔡阿嘎本人真的那麼糟糕的話，我又怎麼會回鍋呢？」同時希望藉由自己的行動，替公司澄清事實，並支持老闆在這場風波中沉冤得雪。

▲蔡阿嘎、二伯近日登上許多節目，都有談到與前員工的糾紛。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎、二伯與前員工蘿拉鬧翻。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

事實上，耶嫩不久前宣布回到大頭佛娛樂工作，後來在蔡阿嘎Podcast節目中，透露當初的離職原因，以及揭露蘿拉私下的惡劣行徑。他當初離職曾列出蘿拉的7項不良行為，包含在同事面前公開說討厭耶嫩，買禮物時故意漏掉耶嫩，以及不時找機會批評他的工作表現。蘿拉甚至曾說他只會讀書，讀書的成績都是靠運氣，一點實力都沒有。

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蔡阿嘎, 蘿菈, 耶嫩, 網紅, YouTuber

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