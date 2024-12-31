有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

記者劉宛欣／綜合報導

2024年進入尾聲，中國大陸各台也都播送著跨年晚會，其中，湖南衛視請來李一桐、戚薇、李承鉉、虞書欣、黃曉明、黃聖依、楊冪、王星越、丁禹兮、王一博、張韶涵等大咖，可說是星光熠熠，其中由眾女星帶來的串燒舞台引起討論，其中一小段翻唱Rosé〈APT.〉，改成了中文歌詞，沒想到觀眾反應相當負面，使得「中文版APT 難聽」衝上熱搜。

▲Rosé〈APT.〉改成中文歌詞被批難聽。（圖／翻攝自微博）

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由袁詠琳、沈夢辰、李斯丹妮、張予曦眾女星帶來的「姐姐妹妹聚起來」表演舞台，翻唱Rosé〈APT.〉，主歌歌詞改成了「瘋狂瘋狂沒有極限／一起跳都不要拒絕／減少思考加入快樂Baby／音樂響起了I need you now／明天再睡今晚Go crazy／舞台已備好了／我們放肆閃耀」，後面副歌卻突然接起了蔡依林的〈野蠻遊戲〉，被批難聽又尷尬。

▲〈APT.〉後突然接到了〈野蠻遊戲〉。（圖／翻攝自微博）

大陸網友紛紛傻眼表示「有種不知道怎麼吐槽的感覺」、「巨難聽，內娛能不能少刷點短視頻」、「還可以啊，唯一的變化不就是填了中文詞嗎，你們母語羞恥犯了吧」、「能不能不要魔改了，唱點自己本土的歌不好嗎」、「這歌詞也太尬了，腳趾扣地啊，想知道美女們咋唱下去的」、「又土又難聽」。

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