鄭元暢舞台劇震撼教育！演員嗆：過10年你還是只能演菜鳥

記者林映妤／台北報導

《近看林奕華－非常林奕華舞台映畫》影展正在台灣展出，鄭元暢（小綜）9日力挺林奕華出席《華麗上班族》映後講座，坦言83場《華麗上班族》的現場演出歷練帶給自己很多的成長，他後來主動用自己的演繹方式讓「菜鳥」角色更完整，也表示如果還有機會，非常希望可以再度參演舞台劇。

林奕華反問，若有機會再次演出《華麗上班族》想詮釋哪個角色？小綜笑答：「10年前演『菜鳥』非常投入，這次想升官演董事長仲平。」卻被現場其他演員吐槽：「過了10年你還是只能演菜鳥啦！」全場觀眾捧腹大笑。

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▲▼王耀慶、鄭元暢力挺林奕華。（圖／甲上提供）

至於原訂9日就要回大陸工作的王耀慶，更力挺林奕華更改班機時間，成為當天《紅娘的異想世界之在西廂》映後的超級彩蛋。王耀慶坦言：「在《華麗上班族》中，第一次近距離看到素顏的張艾嘉，毫不保留的演出，讓我感動到不行。」

觀眾問及最喜歡跟哪位女明星演親密戲碼，王耀慶也不忘工商服務大喊：「張姊抱起來最舒服，6月20日到6月23日《聊齋》還有機會再抱一次，大家記得來看啊！」他表示雖然《聊齋》去年就公演過，但今年每個人都有不同的詮釋方式，呼籲大家絕對值得再看一次！