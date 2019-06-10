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遵守吃辣2大秘訣就不用怕！　蔡阿嘎「實測挑戰24倍辣咖哩」成效驚人

記者張筱涵／綜合報導

「長青樹YouTuber」蔡阿嘎時常挑戰一些常人做不到或是一些神奇的事情，像是30分鐘吃完3客大牛排和3碗碗公大的白飯或是試吃奇怪口味的泡麵，日前他又到了日本挑戰24倍辣的咖哩，這次是有備而來地遵照著2大吃辣秘訣。

▲蔡阿嘎常挑戰新奇的事情。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎常挑戰新奇的事情。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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蔡阿嘎和嘎妹日前到日本旅遊，繼過去挑戰10倍辣拉麵後自封「吃辣大師」，這次又要去挑戰某知名連鎖咖哩店的辣咖哩，該家店在台灣的最高辣度只有5倍辣，但在日本則是有10倍辣。他點餐時才發現10倍辣其實是24辛，也就是24倍辣，開吃前被嘎妹嗆不要等下跟別人換餐，一如以往地自信說：「我叫什麼？吃辣大師！」

▲蔡阿嘎遠赴日本挑戰吃辣。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

▲蔡阿嘎遠赴日本挑戰吃辣。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

咖哩上桌後，蔡阿嘎脫下外套正式要開始挑戰，接著不藏私地分享給廣大觀眾吃辣的2大秘訣「第一訣『快』：趁辣後勁未至時，完食」、「第二訣『勿抿』：唇脆弱，易辣，避之，得勝」。他秉持著這2大秘訣20秒就吃掉了一半，雖然鼻涕流了出來，但還是在最短時間內就吃光了24倍辣咖哩，而且沒有跟上次一樣有明顯反應，可見戰術有成功。

▲蔡阿嘎遠赴日本挑戰吃辣。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

▲蔡阿嘎分享吃辣秘訣挑戰24倍辣咖哩成功。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

▼挑戰24倍辣咖哩！CoCo壹番屋最強人間凶器！【蔡阿嘎Life】（影片／取自蔡阿嘎Life YouTube，如遭刪除請見諒）

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