馬如龍走了田中千繪痛哭：不敢相信！兒子邱宇辰狂喊「怎麼會」

記者林映妤／台北報導

馬如龍9日病逝，享壽80歲。2008年《海角七號》令他走上事業另一高峰，也結識了魏德聖、范逸臣、田中千繪等人，大夥感情相當深厚。今田中千繪聽聞馬如龍過世消息，忍不住難過痛哭：「我還是不敢相信！」

田中千繪當年隻身來台打拚，拍攝《海角》時受到馬如龍頗多照顧，當時在片場馬如龍曾逗趣教她台語髒話；戲散情未散，她休息2年後復出，也曾找過馬如龍夫妻檔吃飯，當時馬如龍談論電影的神情還歷歷在目，如今歸做塵土，令她相當感慨。

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▲▼《海角七號》劇組去年才重聚。（圖／台北電影節提供）

「幾天已經收到馬大哥病危的消息，今天馬大哥過世了，我還是不敢相信。因為去年的夏天才在《海角》10週年記者會的時候見過面，那時完全看不出來馬大哥身體的不良。現在我的腦海裡直想到的就是馬大哥大方又可愛的笑容。

我真的很謝謝他，謝謝他當初拍《海角七號》時的照顧，他一直不想讓一個從日本來的女孩子感到孤單，拍攝空檔時和小嵐姐一起找我聊天，他還教我一句台語「靠腰」，故意跟我說這句話是「肚子餓的意思」，然後因為我真的相信他說的意思，在現場說了「靠腰」，全場大笑。

馬大哥一直想辦法讓我融入拍攝現場的氣氛…後來我休息了兩年的時間，重新開始做演藝工作時，在私底下約了馬大哥一家人，帶我去八里吃飯。那時候也一直聊《海角七號》時一起渡過的同甘共苦和最後的成就。馬大哥每次聊自己參與過的電影時聊得像小孩子一樣，真正感受到他對自己作品的熱愛。

除了他對工作的熱情之外，我想到的是馬大哥對小嵐姐和他家人的愛。每次在現場看到他們倆夫妻的互動就覺得又甜又真誠。我真的很幸運能夠遇到這麼溫暖，這麼有愛心，這麼照顧後輩的馬大哥。馬大哥，一路好走。」

除了田中千繪，曾與馬如龍合作過《艋舺》的趙又廷也在臉書發文「馬大哥，一路好走」，導演葉天倫也po文，「能邀請大稻埕出生的馬如龍大哥 在紫色大稻埕中飾演江記茶行的江老闆，是我一生的榮幸。馬大哥，感謝您。一路好走。」

▲邱宇辰（右起）、馬如龍曾在《鬥魚》電影版演父子。（圖／記者徐斌慎攝）

邱宇辰（毛弟）在《鬥魚》和馬如龍飾演父子，聽到對方過世，直喊「怎麼會」，傷心表示：「聽到非常震驚！很難過！上次見面是鬥魚一起跑宣傳的時候，記得當天還是父親節，到現在還是覺得太突然…跟馬大哥只合作一部鬥魚，他在裡面他飾演我爸爸，就深深感受馬大哥人是如此得好…聽到這消息真的很難過不捨…真的太震驚了！希望馬大哥一路好走。」