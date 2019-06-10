金曲30／岑寧兒：入圍就有獎牌！　「我已經拿過一次了」

▲岑寧兒再次獲得金曲獎提名。（圖／記者張一中攝）

記者關韶文／專訪

以專輯《Nothing is Under Control》一舉入圍第30屆「最佳國語女歌手獎」及「最佳專輯製作人獎」的岑寧兒，宣布將在9/21首度TICC開唱，日前接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了一路以來做音樂的心情轉變。

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金曲入圍公布當天，岑寧兒剛好在洗澡，一洗完澡發現手機響個不停，原來自己入圍了兩項金曲養，「我真的很驚訝，我竟然入圍了，當天晚上跟朋友的飯局，就突然變成了慶功宴。」

過去在2015年發片時，就曾入圍「最佳新人獎」，相隔四年再次被提名，一舉晉升「最佳女歌手」入圍，岑寧兒開心表示，「覺得很榮幸、很開心，謝謝評審有聽到是不容易的，決定給我這個肯定，我真的很榮幸！」雖然一張專輯做了三年，但岑寧兒不怕你人慢，「我必須確定，每一首歌我都要有足夠的時間去發展。」

▲▼岑寧兒形容自己做音樂的步調「很自由」。（圖／記者張一中攝）

同屆歌后勁敵相當強，包含蔡依林、林憶蓮全是對手，被問到會不會擔心其他敵人，岑寧兒笑說，「我聽音樂類型，我覺得種類很多、元素很不一樣，所以其實很難比較。」此外，岑寧兒更樂觀表示，「你知道入圍就會拿到獎牌嗎？我之前就拿過一次了，已經是很大的肯定，我更期待大家一起去慶祝。」

▲▼岑寧兒認為不同類型的音樂很難比較。（圖／記者張一中攝）

再次獲得金曲評審肯定，岑寧兒更堅定自己的音樂路，「我默默我用我的步驟，很低調、很自由，有入圍就是有被聽見、很大的鼓勵，雖然我是一個邊走邊看，但是很有計畫的人，我對每一個作品都有一定的要求，能走九年到這裡，真的是很大的鼓勵。」

有了金曲肯定，讓岑寧兒更有信心，同時宣佈了9月將開唱的好消息，也預告將演唱《追光者》讓粉絲一飽耳福。至於即將到來的金曲獎，岑寧兒看起來老神在在，因為自己已經盡了全力，剩下就交給評審去安排了。