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李懿自曝從小想養「怪寵物」！　網聽了嚇歪：他會把你吞下肚

記者韓景樺／綜合報導

許多人都有養寵物的經驗，藝人李懿家裡也有2隻愛犬「阿狗」和「紅棗」，疼愛毛小孩的她常在社群網站分享寵物Q照，讓粉絲大讚好萌。不過8日她在IG透露，其實自己從國小最想養的寵物另有其它，答案一揭曉讓不少人嚇到臉歪。

▲▼李懿家有2隻狗狗，自爆從小想養蛇。（圖／翻攝自IG／李懿）

▲▼李懿家有2隻狗狗，自爆從小想養蛇。（圖／翻攝自IG／李懿）

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▲李懿家有2隻狗狗。（圖／翻攝自IG／李懿）

李懿個性活潑直率，上談話性節目也很有梗，受到不少觀眾喜愛。膽子大的她在8日曬出一張把蛇當圍巾繞在脖子上的照片，她臉上絲毫沒有懼意，反而帶著燦爛微笑，帥氣反應驚呆眾人。

而李懿也解釋，其實自己從小就向家人吵著要養蛇，「家人都覺得我很怪，一個國小生不養狗不養貓竟然要養蛇！但從小被否決到現在完全沒有澆熄我對蛇的喜愛，現在的我還是好喜歡蛇啊！」她更搞笑地向李媽媽喊話，問媽媽聽到自己的暗示了嗎。

▲▼李懿家有2隻狗狗，自爆從小想養蛇。（圖／翻攝自IG／李懿）

▲李懿自爆從小想養蛇。（圖／翻攝自IG／李懿）

網友們看了反應不一，有同樣愛蛇人士人讚她帥氣又特別，「懿哥真是太神勇了」，連女星鮪魚（徐瑋吟）也笑說養蛇當寵物「太時尚了吧」；但也有不少人分享過去看過的報導和個人經驗，直言「蟒蛇每天都在自我訓練，如何吃掉養它的主人...」、「蛇會直挺挺的睡在你旁邊，等牠覺得長的跟你差不多高時，他就會把你吞下肚...」，更有人站在李媽媽的立場，覺得媽媽應該會被嚇死。

▲▼李懿家有2隻狗狗，自爆從小想養蛇。（圖／翻攝自IG／李懿）

▲夏宇童和鮪魚都留言回應李懿。（圖／翻攝自IG／李懿）

▲▼李懿家有2隻狗狗，自爆從小想養蛇。（圖／翻攝自IG／李懿）

▲不少網友聽到李懿想養蛇都嚇歪，但也有人分享自己也養過蛇。（圖／翻攝自IG／李懿）

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