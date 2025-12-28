12月28日星座運勢／天蠍告白成功！水瓶備受寵愛 天秤與曖昧交往
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：工作壓力減少
感情：愛人更加寵愛
財運：降低消費標準
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：得到顧客支持
感情：生活更有情趣
財運：選擇投資顧問
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：持續前進未來
感情：與曖昧的交往
財運：等待最佳時機
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：努力帶來希望
感情：降低要求標準
財運：事前投資謹慎
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：再次振作起來
感情：美好快樂時光
財運：掌握資訊市場
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：錯誤當中學習
感情：改變自我造型
財運：善用稅收優惠
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：藝術作品大賣
感情：享受愛情甜蜜
財運：進行多元投資
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：生意始於朋友
感情：戀情告白成功
財運：抓住投資機會
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：創造更多想像
感情：變得更加穩定
財運：做好風險控制
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：同事相處輕鬆
感情：相互依賴關係
財運：建立穩定收入
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：主宰自己事業
感情：開始美好生活
財運：瞭解趨勢行情
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙子
射手座 ♐
工作：愛上這份工作
感情：遠離不好對象
財運：加強研究學習
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
