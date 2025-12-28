天王周杰倫追劇驚呆！　阿Ken竟演過八點檔《青龍好漢》嫩樣曝光

記者陳芊秀／綜合報導

藝人阿Ken（林暐恆）出道多年，以幽默的主持風格與出色的喜劇表演走紅，近年更當起導演執導劇集《X！又是星期一》入圍金鐘60戲劇節目導演獎，連副業甜甜圈店也經營得有聲有色。而近日，有網友挖出他曾演出民視八點檔《青龍好漢》的演出片段，青澀扮相連好友周杰倫都驚呆：「到底在認真什麼？」兩人對話笑翻眾人。

▲阿KEN演過民視八點檔《青龍好漢》嫩樣曝光。（圖／翻攝自IG）

阿Ken臉龐顯得相當清瘦且青澀，對比現在鬍鬚招牌外型，簡直判若兩人。他當時拍古裝八點檔，身穿清朝衙役服飾，頭戴大紅色的尖頂流蘇捕快帽，內襯淺灰色古裝，外搭紅黑相間的短領背心，造型極具懷舊感。而《青龍好漢》是民視2003年播出的古裝八點檔，以清朝太平天國作亂為時代舞台，導演是馮凱。

▲周杰倫限動曬阿KEN昔日八點檔演出。（圖／翻攝自IG）

而阿KEN劇中專注地說台詞，「我們總捕頭沒血、沒淚」、「不能眼睜睜看著你們父女冤死」。這段畫面令天王好友周杰倫也不禁發限動影片笑稱：「你到底在認真什麼？好不習慣。」阿KEN也轉發該動態大方自嘲：「二十年前，認真的男人真帥氣。」

▲阿KEN回應。（圖／翻攝自IG）