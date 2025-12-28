ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
斷聯6年激情爆發！虞書欣主動「跨坐獻吻」　《雙軌》偽骨科禁忌戀甜炸

記者蕭采薇／綜合報導

由虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》，以「偽骨科兄妹」的禁忌拉扯引爆話題！兩人在劇中壓抑多年的情感，終於在解開心結後一次爆發，上演超大尺度的甜蜜床戲。虞書欣一句「我已經不是一個小孩了」，隨即主動跨坐獻吻，何與則在復合後寵溺全開，加上戲外釋出的深情婚紗照與合體跳舞影片，甜度全面超標，讓觀眾忍不住尖叫：「這對真的很會！」

▲▼《雙軌》虞書欣跟何與拍婚紗照放閃。（圖／iQIYI提供）

▲《雙軌》虞書欣跟何與拍婚紗照放閃。（圖／iQIYI提供）

《雙軌》劇情描述無血緣關係的兄妹姜暮（虞書欣 飾）與靳朝（何與 飾），從相依為命到因意外被迫分離。劇中靳朝因賽車墜崖重傷，為了不拖累姜暮狠心斷聯，直到6年後才解開誤會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最讓粉絲津津樂道的復合戲中，靳朝聽見姜暮哭喊「我還是只喜歡你」後，終於攔住電梯熱吻回應。何與透露，拍完這場戲後情緒久久無法抽離，收工時看見虞書欣還站在電梯口，竟忍不住衝上前抱住她說：「暮暮，我以為妳就這樣走了！」真實的情感流露令虞書欣印象深刻。何與也細膩詮釋了角色復健時的自卑與顫抖步態，演技備受好評。

▲▼《雙軌》虞書欣跟何與拍婚紗照放閃。（圖／iQIYI提供）

▲《雙軌》虞書欣稱何與像凍豆腐，看起來是硬漢，熟了以後發現他內心很柔軟。（圖／iQIYI提供）

戲裡虐戀情深，戲外兩人則默契十足。日前何與為虞書欣慶生開直播吃火鍋，虞書欣形容何與像「凍豆腐」，外表硬漢但內心柔軟吸滿湯汁，何與聽完秒回：「所以我是軟漢？」逗笑全場。而為了角色練就精實身材的何與，吃火鍋熱到脫外套秀出手臂線條，也被虞書欣調侃：「對嘛！要把衣服脫掉才會像朝朝。」

▲▼《雙軌》虞書欣跟何與拍婚紗照放閃。（圖／iQIYI提供）

▲《雙軌》劇中虞書欣跨坐吻上何與。（圖／iQIYI提供）

虞書欣坦言，初見何與以為他高冷，合作後才發現他溫暖又體貼，不僅會在她減肥挨餓時分牛排給她，還會送她喜歡的卡通周邊。兩人因戲結緣，私下也許願未來能「穿越」到古代再組CP。《雙軌》現正於愛奇藝國際站熱播中。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

ETtoday星光雲

