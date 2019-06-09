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昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

記者許皓婷／綜合報導

周杰倫和老婆昆凌8日現身NBA總冠軍賽第四戰，到了勇士主場支持林書豪，他在IG上PO出和好友的合照，並表示：「哈哈，很多人問我支持哪隊，其實林書豪，你在哪隊我就支持哪隊。」

林書豪更開心說道：「謝謝從亞洲飛到美國來幫我們加油！太好的朋友！周教練來的時候、我們就會贏球，哈哈。需要贏一場，還不能慶祝。」周杰倫則回覆：「我就說我有看就會贏吧哈哈哈，我會繼續看的！」

▲昆凌弟弟長大了。（圖／翻攝自Instagram／昆凌、周杰倫）

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▲▼周杰倫、昆凌現身NBA總冠軍賽支持林書豪。（圖／翻攝自Instagram／昆凌、周杰倫）

▲昆凌弟弟長大了。（圖／翻攝自Instagram／昆凌、周杰倫）

原來，不只周杰倫夫妻倆觀賽NBA，同行的還有昆凌和她的爸爸、弟弟，她更透露：「My brother’s first #nba game!（我弟弟的第一次NBA）」並PO出合照，只見她弟弟穿著球衣入鏡，身高又長高了不少，同樣的混血深邃五官，模樣十分帥氣。

▲昆凌弟弟長大了。（圖／翻攝自Instagram／昆凌、周杰倫）

▲昆凌帶著爸爸（左1）、弟弟（左2）觀賽NBA。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

▲昆凌弟弟長大了。（圖／翻攝自Instagram／昆凌、周杰倫）

▲周杰倫同框昆凌爸爸和弟弟。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

而昆凌的混血親弟曝光後，帥氣模樣引來網友紛紛留言大讚：「弟弟好帥呀」、「弟弟完全是男孩變男人了」、「弟弟長大了」。

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