ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台

記者許皓婷／綜合報導

南韓女團「BLACKPINK」睽違10個月，攜主打歌《Kill This Love》回歸後，便馬不停蹄展開全球巡演，8日在澳門站登場，成員Jennie卻突然在安可環節缺席，原因曝光後，讓粉絲心疼不已。

▲Jennie不舒服缺席澳門場安可。（圖／翻攝自Instagram／BLACKPINK、Jennie）

▲BLACKPINK8日在澳門舉辦演唱會。（圖／翻攝自Instagram／BLACKPINK）

請繼續往下閱讀...

BLACKPINK全球巡演8日在澳門站登場，Jennie卻在進行到安可環節的時候沒有出現，只剩3人回到舞台上，Rosé則解釋Jennie身體不太舒服，但會在舞台後看著大家，並率領著台下粉絲一起大喊「We Love You Jennie」，最後還特地找來一個娃娃充當Jennie，可見成員間的好感情。

更有在場歌迷表示Jennie非常敬業，其實在表演時就可以看出她已經非常不適，一直扶著耳朵，搖頭的時候也扶著耳環，但還是堅持完整表演到最後，直到要到安可環節前，她才撐不住下台，過了15分鐘後另外3人回到舞台解釋，才知道她真的身體出狀況了，更傳出現場有人看到有醫療設備和輪椅送到後台。

▲Jennie不舒服缺席澳門場安可。（圖／翻攝自Instagram／BLACKPINK、Jennie）

▲Jennie不舒服缺席澳門場安可。（圖／翻攝自Instagram／BLACKPINK、Jennie）

▲Jennie不舒服缺席澳門場安可。（圖／翻攝自Instagram／BLACKPINK、Jennie）

▲Jennie不舒服，缺席澳門場演唱會安可。（圖／翻攝自微博）

而Jennie事後也在個人Instagram發文，親自報平安，她表示對今晚發生的事感到非常抱歉，透露自己身體狀況已經好了許多，也保證會好好照顧自己，也感謝粉絲到場支持BLACKPINK的演唱會，並承諾下次一定會讓自己健康的與大家見面。

▲Jennie不舒服缺席澳門場安可。（圖／翻攝自Instagram／BLACKPINK、Jennie）

▲Jennie發文報平安。（圖／翻攝自Instagram／Jennie）

事實上，BLACKPINK6日前往菲律賓，參加「Shopee X BLACKPINK Meet & Greet」的見面會活動時，Jennie從出場時臉上神情就顯得疲累，還出現疑似喘不過氣的痛苦表情，大口喘息、調整呼吸的同時，手還按在肚子上，但她仍硬撐著站在台上，更在成員說話期間不時點頭、微笑給予反應，堅強敬業的態度，讓粉絲一看到影片都心疼不已。

▲▼Jennie在出席活動時身體不適，表情看來十分痛苦。（圖／翻攝自Twitter／wtflalalisa）

▲▼Jennie在出席活動時身體不適，表情看來十分痛苦。（圖／翻攝自Twitter／wtflalalisa）

▲Jennie6日在菲律賓活動時，就出現身體不適狀況。（圖／翻攝自Twitter／wtflalalisa）

►點我看影片！

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

推薦閱讀

霍建華曝「林心如吃醋感情戲」內幕！被問發福…尷尬吐5字

霍建華曝「林心如吃醋感情戲」內幕！被問發福…尷尬吐5字

林依晨收弟弟親筆信！看到「這句話」自責淚崩：給你很多壓力

林依晨收弟弟親筆信！看到「這句話」自責淚崩：給你很多壓力

蕾菈國中「見男網友險遭性侵」　曝包廂看電影被硬上：我很害怕

蕾菈國中「見男網友險遭性侵」　曝包廂看電影被硬上：我很害怕

馮提莫直播險走光「胸前一大片全露」　下秒這反應…網怒轟做作

馮提莫直播險走光「胸前一大片全露」　下秒這反應…網怒轟做作

林志玲閃嫁AKIRA！「日本舊愛」吐11字心聲…浴衣合照曝光

林志玲閃嫁AKIRA！「日本舊愛」吐11字心聲…浴衣合照曝光

昆凌受訪「這段話」遭轟說謊！網挖出2鐵證打臉：好尷尬

昆凌受訪「這段話」遭轟說謊！網挖出2鐵證打臉：好尷尬

胡睿兒爆「交往期偷約砲」　林采緹半年沒PO合照…鬆口曝心碎原因

胡睿兒爆「交往期偷約砲」　林采緹半年沒PO合照…鬆口曝心碎原因

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

馮提莫「近距離未P圖」流出！關美肌…真面目現形網看傻

馮提莫「近距離未P圖」流出！關美肌…真面目現形網看傻

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

陳曉陷封殺危機！　業界怒譙「絕不再碰」網指：豬隊友搞臭了

失戀走不出傷痛「跟星座有關」！　唐綺陽：這4星座是別人的惡夢

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BLACKPINK, Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賀一航依賴老婆「其實是Judy黏他」　柯淑勤慟：趕到醫院以為還有3天　
  2. 景甜13字宣布分手！　張繼科大動作切割「洗掉定情刺青」
  3. 程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧
  4. Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台
  5. 私約MOMOLAND「深夜Double Date」被抓包！　韓夯男團認了：對不起…
  6. 2歲Lucy「神級鉛筆腿輾壓大人」！連身泳裝驚豔全網：根本遺傳隋棠
  7. 愛犬「斷氣前仍沒見到主人」孤單離世　男星淚訴只差10分鐘：下輩子再當父子
  8. 王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸
  9. 劉詩詩兒子小名曝光！　吳奇隆背包掛小小兵…一問原因閃瞎
  10. 《創造營2019》總決賽排名出爐！周震南奪C位　11人男團名稱曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366