Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台

記者許皓婷／綜合報導

南韓女團「BLACKPINK」睽違10個月，攜主打歌《Kill This Love》回歸後，便馬不停蹄展開全球巡演，8日在澳門站登場，成員Jennie卻突然在安可環節缺席，原因曝光後，讓粉絲心疼不已。

▲BLACKPINK8日在澳門舉辦演唱會。（圖／翻攝自Instagram／BLACKPINK）



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BLACKPINK全球巡演8日在澳門站登場，Jennie卻在進行到安可環節的時候沒有出現，只剩3人回到舞台上，Rosé則解釋Jennie身體不太舒服，但會在舞台後看著大家，並率領著台下粉絲一起大喊「We Love You Jennie」，最後還特地找來一個娃娃充當Jennie，可見成員間的好感情。

更有在場歌迷表示Jennie非常敬業，其實在表演時就可以看出她已經非常不適，一直扶著耳朵，搖頭的時候也扶著耳環，但還是堅持完整表演到最後，直到要到安可環節前，她才撐不住下台，過了15分鐘後另外3人回到舞台解釋，才知道她真的身體出狀況了，更傳出現場有人看到有醫療設備和輪椅送到後台。

▲Jennie不舒服，缺席澳門場演唱會安可。（圖／翻攝自微博）



而Jennie事後也在個人Instagram發文，親自報平安，她表示對今晚發生的事感到非常抱歉，透露自己身體狀況已經好了許多，也保證會好好照顧自己，也感謝粉絲到場支持BLACKPINK的演唱會，並承諾下次一定會讓自己健康的與大家見面。

▲Jennie發文報平安。（圖／翻攝自Instagram／Jennie）

事實上，BLACKPINK6日前往菲律賓，參加「Shopee X BLACKPINK Meet & Greet」的見面會活動時，Jennie從出場時臉上神情就顯得疲累，還出現疑似喘不過氣的痛苦表情，大口喘息、調整呼吸的同時，手還按在肚子上，但她仍硬撐著站在台上，更在成員說話期間不時點頭、微笑給予反應，堅強敬業的態度，讓粉絲一看到影片都心疼不已。

▲Jennie6日在菲律賓活動時，就出現身體不適狀況。（圖／翻攝自Twitter／wtflalalisa）

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