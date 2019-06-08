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蕾菈國中「見男網友險遭性侵」　曝包廂看電影被硬上：我很害怕

記者許皓婷／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，身材姣好、個性率真的她，和「反骨男孩」合作拍片後，更是知名度大開。她近日邀來前男友在自己的YouTube頻道分享國中往事，並透露自己曾和網友見面，還差點被性侵的可怕經歷。

▲蕾菈見網友差點被性侵。（圖／翻攝自YouTube）

▲蕾菈因神似鄧紫棋爆紅。（圖／翻攝自Instagram／蕾菈）

蕾菈近日在新片中邀來前男友，原來對方是她14歲時交往的第二任，不過當時兩人僅在一起短短2個月便以分手收場，她坦承自己在國中時期是最不懂事和任性的階段，常常對男友無理取鬧，回憶當時，她坦言：「我記得是我先傷害他。」原來她在和男友交往時，還認識了另外一位男網友，還和對方相約見面，但男友當時不斷跟她說要小心，「他就說這個人很危險，我就不聽他的勸告」。

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▲蕾菈見網友差點被性侵。（圖／翻攝自YouTube）

▲蕾菈見網友差點被性侵。（圖／翻攝自YouTube）

▲蕾菈見網友差點被性侵。（圖／翻攝自YouTube）

▲蕾菈當時不聽男友勸告，去見網友。（圖／翻攝自YouTube）

蕾菈表示當時和男網友約見面，兩人去了包廂式的電影院，沒想到在包廂中，男網友竟對她毛手毛腳，「他就開始想要對我怎麼樣，差點就是要『那個』我」，她當時非常害怕，情急之下直接踹了對方的下面才脫險逃出，她後來打電話給男友訴苦，但這件事還是成為兩人分手的導火線。

▲蕾菈見網友差點被性侵。（圖／翻攝自YouTube）

▲蕾菈見網友差點被性侵。（圖／翻攝自YouTube）

▲蕾菈見網友差點被性侵。（圖／翻攝自YouTube）

▲蕾菈見男網友差點被性侵。（圖／翻攝自YouTube）

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