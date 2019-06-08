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胡睿兒爆「交往期偷約炮」　林采緹半年沒PO合照…鬆口曝心碎原因

 記者許皓婷／綜合報導

藝人林采緹和胡睿兒結婚後，在2018年7月迎來兒子「夏天」誕生，但男方卻在她臨盆前爆出夜店撿屍風波，在婚姻岌岌可危之際，她選擇原諒，但之後她一反過去放閃態度，鮮少在社群網站PO出夫妻倆合照，頻遭質疑婚變，她7日透過Instagram開放粉絲提問，也大方回應外界疑問。

▲林采緹。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

▲林采緹原諒胡睿兒夜店撿屍風波。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

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胡睿兒爆出夜店撿屍後，鬧得沸沸揚揚，林采緹事後選擇原諒，但她坦承「有疙瘩」，婚姻狀況也受到不少關注，她7日在Instagram開放粉絲提問，卻有網友爆料：「如果跟妳說，妳交往時他就約過其他女生（但女生沒去），妳會很難過吧！妳值得更好的。」但她似乎沒動怒，反而大器地回應對方：「誰，我只聽有憑有據的事情。」

▲林采緹。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

▲有網友向林采緹爆料胡睿兒交往時約炮。（圖／翻攝自Instagram／林采緹）

而林采緹雖然選擇原諒胡睿兒，但似乎感情因此出現裂痕，她最近一次在Instagram上放出兩人合照已是1月1日，被網友詢問「怎麼都沒有跟拔拔的合照」時，她直率地回應：「因為我目前不爽放。」當有粉絲尋求感情上的建議時，她更安慰對方：「要嘛放下，要嘛分開，如果一年還在彆扭那也不用在一起了吧！」

▲林采緹。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

▲林采緹最後一次PO夫妻合照已是半年前。（圖／翻攝自Instagram／林采緹）

▲林采緹。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

▲▼林采緹回應網友提問。（圖／翻攝自Instagram／林采緹）

▲林采緹。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

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