劉詩詩兒子小名曝光！　吳奇隆背包掛小小兵…一問原因閃瞎

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星劉詩詩和吳奇隆結婚4年，終於在4月29日升格當爸媽，兒子出生以來沒有露正臉，且小名8日悄悄曝光，原來叫「步步」，令人聯想到夫妻定情劇《步步驚心》！老公和DJ好友相聚，簡單一句話又閃瞎眾人。

▲劉詩詩、吳奇隆結婚4年，終於在4月迎接第一個兒子出生。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

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香港知名DJ雲妮前陣子來台，和好友吳奇隆相聚，沒想到隔天對方就當爸爸了，「初次見到他兒子『步步』的照片，沒想到我會感動得哭了出來！『步步』實在太可愛了！」她形容「步步」就像是「小奇隆」，更期待將來長大一定是個大帥哥。

▲DJ雲妮和吳奇隆相聚，意外透露好友兒子小名。（圖／翻攝自IG／雲妮）

▲劉詩詩兒子小名叫做「步步」，取自《步步驚心》。（圖／翻攝自微博／優酷網、劉詩詩）



除了一起聚餐，雲妮和吳奇隆逛街時，突然發現好友背包上掛著小小兵吊飾，正想為此翻白眼時，好友笑說「詩詩的啦！她喜歡的」她驚喜寫道：「好甜蜜！好可愛！」

▲吳奇隆背包掛著小小兵，一問才知道「詩詩的啦！她喜歡的。」（圖／翻攝自IG／雲妮）

由於粉絲為劉詩詩兒子取名「小獅子王」，網友因此稱女神兒子叫「小辛巴」，透過DJ雲妮貼文，眾人才驚覺「原來寶寶叫步步，好可愛」，再度被夫妻恩愛日常閃瞎。

▲粉絲原本為劉詩詩兒子取名「小獅子王」。（圖／翻攝自微博／）