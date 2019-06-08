吳建豪《街舞》練習到骨折！　「打石膏、拄拐杖」堅持錄影

記者關韶文／台北報導

真人秀《這！就是街舞2》8日節目錄影時，「最強隊長」吳建豪無預警拄枴杖現身，引起另外3位明星隊長羅志祥、易烊千璽、韓庚及現場每一位隊員們的熱心關切，原來「最強隊長」吳建豪求好心切，為了在《街舞2》節目中呈現給大家最完美最炸的舞蹈，訓練時不慎腳踝骨折，目前已打上石膏，但因不想錯過戰隊選手們的首秀，吳隊長堅持帶傷錄影，敬業的精神，感動了現場所有人。

▲▼吳建豪為節目彩排骨折。（圖／環球音樂提供）

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《這！就是街舞2》由於「最強隊長」吳建豪的加入，上月開播至今，話題熱度持續飆漲且佳評如潮，最新一集中，海選過後的百強隊員接受「搶位賽」挑戰，一同爭奪晉級名額，而屢次在battle賽制中贏取毛巾的「最強隊長」吳建豪，為了在戰隊秀時呈現一個完美的「後空翻」，不慎腳踝骨折需打上石膏固定，醫生雖表示要吳建豪好好休息至少六周，且復原期間不建議再跳舞或做其他激烈運動。

▲▼吳建豪即便拄枴杖仍堅持參與拍攝。（圖／環球音樂提供）

求好心切的吳建豪，決定在最安全的範圍內繼續自己熱愛的跳舞，回去和隊員討論後，在battle對戰時的動作及出場比重稍微調整後仍堅持上場。吳建豪自責表示：「太不甘心了！在這個時間點發生這樣的事，覺得非常對不起自己的隊員和節目組。」

雖然知道受傷的當下很沮喪，但天性樂觀的「最強隊長」馬上在網上搜尋各式的輔助拐杖，希望自己依然可以在最熱愛的街舞舞台上表演，吳建豪仍然正向樂觀地向大家說：「請放心，給我時間，I will be back！」