林志玲老公「半年來變了一個人」　日媒爆私下人品

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星AKIRA和台灣第一名模林志玲宣布結婚，兩人以結婚為前提交往，秘戀半年決定攜手共度一生，喜訊轟動娛樂圈。他從EXILE舞者轉型成演員，人品更深獲圈中人士好評，更有日媒爆料「他這半年來變了一個人。」

▲林志玲、AKIRA閃婚，日媒發現男方「半年來變了一個人。」（圖／翻攝自林志玲、AKIRA臉書）

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據日媒《日刊體育報》記者大友陽平透露，AKIRA為人純真率直，2018年底日刊體育報舉行電影頒獎禮，同屬EXILE的岩田剛典獲得新人賞（石原裕次郎賞），他被受邀以特別嘉賓的身分現身。他被邀請時滿臉笑容，熱心問「要怎麼做才能帶給大家驚喜？我穿燕尾服出現有趣吧」，後來頒獎禮也相當成功，令記者相當感動。

▲AKIRA在日本娛樂圈人品深獲好評。（圖／記者張一中攝）

AKIRA在近3年來對EXILE投入不少心力，在2年半獨立活動的期間，忍受批評加入另一團「EXILE THE SECOND」，並成為團中代表台柱。他每次受訪完，必定說一句「EXILE就拜託您了」，對大小團都相當重視，特別是在年初受訪時，更出現某種變化，他說：「今年是蓄勢待發的時期，以洛杉磯為據點，包括語言能力和技術精進，展望2020年後的未來願景。」在記者觀察看來，他雖然如往常真誠，但是比以前更加穩重了，就在這時候被推測是不是有對象了，果然半年後閃婚。

▲AKIRA年初態度變得更沉穩，令日媒好奇是不是找到另一半了，半年後果然宣布閃婚。（圖／翻攝自林志玲IG）

據悉，AKIRA和林志玲2011年因舞台劇《赤壁～愛》相識，8年來從好友變夫妻，並選在6月6日，加入EXILE的紀念日這天登記結婚。他同一天和妻子再飛東京登記結婚，接著小倆口便飛往洛杉磯。