野生天王現身桃機！拿肉粽舉牌「歡迎你」　百粉瞬間暴動

記者盧薇淩／台北報導

華語音樂天王王力宏8日起一連2天，以「龍的傳人2060」世界巡迴演唱會征服台北小巨蛋，在緊鑼密鼓的總彩倒數中，他7日下午3點帶著粽子出現在桃園國際機場，舉牌子歡迎上百名遠從歐美、星馬、印尼等全球鐵粉抵達台灣，適逢端午節，他還貼心準備了肉粽到場外發送，和海內外粉絲一起過中午。

▲野生王力宏現身機場接機 。（圖／宏聲音樂）

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王力宏說：「常年飛來飛去，在各個城市表演，每次都是粉絲熱情地來接機。但今天不一樣了，我住台灣就應該盡地主之誼歡迎老遠飛來的粉絲們。他們是客人所以想接機讓他們感受到平常他們給我的那份溫暖！今天是端午節，帶了粽子接機！」又笑說：「這也讓我有機會頭一次嘗試舉牌的滋味，超開心！」被問到接機的感覺如何？他發揮幽默本色，開保鑣一默：「哥，你不要擋我喔！」

▲王力宏現身引起歌迷暴動 。（圖／宏聲音樂）



王力宏7日下午直趨桃機二航廈，舉歡迎牌接機上百名從各地來看他演唱會的粉絲朋友，他特別調查好並計算時間，下午3點來到桃園國際機場迎接粉絲。今天適逢一年一度端午節，他特別訂了肉粽帶到現場發送，跟海內外粉絲一同過端午，有些在第一航廈的粉絲還聞風而至，趕緊搭接駁電車秒移到二航，就是為了與二哥見上一面，並希望從偶像手中接過熱騰騰的粽子。

據悉王力宏《龍的傳人2060》演唱會台北站，有上千名鐵粉從歐美、印尼、日韓、星馬、內地等世界各地飛來朝聖，將端午連假的大台北地區的飯店、商旅和民宿都預訂一空，創造「二哥經濟。」

▲▼王力宏將在台北小巨蛋開唱 。（圖／宏聲音樂）