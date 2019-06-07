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郭書瑤緊身短上衣「豐滿胸型全露」！　趴地熱舞「翹臀狂扭」網瘋了

記者韓景樺／綜合報導

女星郭書瑤（瑤瑤）擁有鄰家女孩般的甜美臉蛋，和E奶魔鬼身材，是不少粉絲心目中的「宅男女神」。愛跳舞的她，近日在IG上大方PO出一段趴地熱舞的影片，笑說自己是「高端拖把」，讓不少粉絲搶著留言：「我家需要拖地！」

▲▼郭書瑤穿紅色緊身上衣，側面胸型全看光。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲郭書瑤穿紅色緊身上衣，側面E級胸型全看光。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

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高中時就是熱舞社成員，熱愛舞蹈的郭書瑤進演藝圈後也沒有放棄，年初跟著台灣老師一起赴美進修，更將練舞影片PO上IG分享，火辣好身材隨著音樂搖擺扭動，讓粉絲大呼好犯規。

7日郭書瑤再度曬出她在舞蹈教室練習的片段，只見側身跪地的她穿著紅色的低胸貼身短版上衣，下半身搭配黑色長褲，展現了傲人又完美的前凸後翹好身材。隨著音樂一下，郭書瑤也以一個柔軟的wave趴地，黑色緊身褲下的翹臀高高抬起接著上下狂扭，非常性感。而她跟著節奏不時在地板上翻滾、勾腿，表情和pose都非常到位，一個轉正面更是讓渾圓北半球呼之欲出，讓人看得目不轉睛。

▲▼郭書瑤趴地熱舞，非常火辣。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲▼郭書瑤趴地熱舞，非常火辣。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲▼郭書瑤趴地熱舞，非常火辣。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲郭書瑤在地板上翻滾，翹臀狂扭超搶鏡。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

郭書瑤開玩笑地說，自己像是熱愛地板的「高端拖把」，更搞笑寫下：「歡迎預約，到府拖地。」讓藝人曾之喬和鄭茵聲都忍不住留言，「麻煩我下個禮拜要預約喔」、「請問預約電話」，笑翻眾人。而許多粉絲看完也直呼「羨慕那塊地板」，還讚郭書瑤的拖地技術應該比掃地機器人還厲害，「電話已拿起，準備預約中」、「請問怎麼收費」、「拖把的外觀設計滿分」，甚至有人搞笑地直接表示，自己不想預約拖地，「我要預約當地板」。

▲▼郭書瑤趴地熱舞，非常火辣。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲郭書瑤笑稱自己是「高端拖把」，藝人曾之喬和鄭茵聲也留言要預約拖地。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲▼郭書瑤趴地熱舞，非常火辣。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲▼郭書瑤趴地熱舞，非常火辣。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲粉絲看了影片後也紛紛留言「羨慕地板」。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

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