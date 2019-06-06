大S爆汪小菲挑撥「小S害妳」　猛道歉：原來老公說真話

記者林彥君／台北報導

大S、小S、范曉萱和阿雅在WeTV《我們是真正的朋友》合體，6日晚間八點播出內容中，四姊妹用餐時，大S曝懷孕時變胖都是因為小S，讓小S委屈說，「大S當時一直問我可不可以吃甜甜圈，想到她受孕過程辛苦，所以就鼓勵她想吃什麼就吃什麼。」

▲小S、大S、阿雅和范曉萱合體上節目。（圖／WeTV提供）

對此大S則搬出和老公汪小菲間的對話，透露老公曾和她說，「妳妹在害妳，不要老是聽妹妹的。」讓大S恍然大悟說：「原本以為老公一直在挑撥離間，現在才發現老公講的話是真的，我要跟我老公說對不起。」讓小S直呼：「請大家評評理，我真的有害我姊嗎？」

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▲小S出外景。（圖／WeTV提供）



大S在餐桌前跟老公汪小菲道歉模樣，讓網友直呼這句話榮登目前該節目經典對話TOP 1，原來，日前汪小菲透露自己怕家中的幾個女人，老婆大S也是其中之一，甚至引發了汪小菲在家中地位的話題。

汪小菲對大S的關心在節目中展現無遺，該節目還剪輯他心心念念老婆出遊要「注意交通安全」的提醒，虧他真的是如影隨形地出現在四姊妹們的旅途中，大S在搭熱氣球、划船等，耳邊不時響起老公提醒她注意安全的字句，讓工作人員打趣說汪小菲：「簡直神龍見首不見尾，無所不在。」

▲小S上實境秀。（圖／WeTV提供）