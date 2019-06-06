告五人宣告「放飯」　黃騰浩撇便當改嗑麻辣鍋！　

記者蔡琛儀／台北報導

樂團「告五人」去年入圍第九屆金音獎「最佳樂團獎」、「最佳新人獎」、「最佳搖滾單曲」三大獎，並以首張迷你專輯《迷霧之子》拿下第九屆「最佳新人獎」，經過近八個月的籌備，終於推出首張正規專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》，他們還選在諧音「六六大順」的6月6日，於網路排隊名店詹記麻辣火鍋店舉辦新專輯媒體搶聽會。

▲▼黃騰浩、呂士軒探班告五人。（圖／相知音樂提供）

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在他們歌曲《披星戴月的想你》MV男主角，劇情中他等的人沒有來，所以他獨自拎了便當，上了夜車邊吃邊哭，當時被網友笑說是不是便當太難吃。今天黃騰浩在工作空檔中特別抽空過來打氣，給告五人驚喜，告五人也開心說今天不用吃便當改吃火鍋。

告五人開心表示：「製作期間最期待的就是放飯的那一刻，今天正式放飯啦！」而都住在宜蘭的告五人也透露現在為了錄專輯加上活動變多，幾乎每日都要台北宜蘭往返，自認駕駛技術精良的主唱雲安也開玩笑自詡「老司機」：「上通告都是我開車呀！所以現在台北、台中、宜蘭的每條路我現在都很熟，希望有天征服全台灣！」

▲▼ 告五人在麻辣鍋店舉辦新專輯媒體搶聽會。（圖／相知音樂提供）

搶聽會邀請到知名Youtuber兼創作人異鄉人擔任主持人，新銳饒舌創作歌手呂士軒也送上超人披風前來力挺，他表示〈超人回來了〉這首歌是描述家中的支柱，除了象徵告五人團隊情同家人的革命情感，也預祝告五人的新專輯在超人披風的加持下成績一飛沖天；告五人則回贈呂士軒最愛的甜點，同時也與新歌同名的《法蘭西多士》。

告五人專輯巡演「島嶼・雛形」以台北(城市篇)、台中(迷霧篇)、高雄(海洋篇)、宜蘭(星月篇)展開，目前台北場已完售，台中以及高雄場票卷也即將售罄。為了慶祝發片，明天他們在宜蘭童話公園的宜蘭場是首度返鄉開唱，並以免費方式入場，邀請歌迷一同到告五人的故鄉聊天聽歌。