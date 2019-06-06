《大學生了沒》名牌藏「秘密群組潛規則」　何美曝神級男班底內幕

記者張筱涵／綜合報導

藝人許凱皓是《大學生了沒》班底，日前找來同期的何美、嘻小瓜和張灝大講當年拍攝的秘密，沒想到看似只是單純放在台上供觀眾和主持人認人的名牌竟藏有潛規則，而且還有個神級班底的大內幕。

▲許凱皓、何美、嘻小瓜和張灝都是《大學生了沒》出身。（圖／翻攝自許凱皓YouTube）

請繼續往下閱讀...

嘻小瓜在影片一開始就抱怨「有些人超心機的」，在那段時間總是被班底欺負，但都還要裝得一切沒事笑嘻嘻的，每次錄完影都會去找許凱皓訴苦。好在並沒有因此受挫，現在的他提起當年還可以笑著說：「把（欺負我的人）名字整個寫出來，然後寄存證信函給他們，大賺一筆！上法院我按鈴都穿超漂亮的！」

▲嘻小瓜透露錄影期間都被班底欺負。（圖／翻攝自許凱皓YouTube）

除了被欺負的事情，何美拿出當時錄影寫有「文化戲劇何美」的名牌，同時透露其實這是有潛規則的；嘻小瓜指著名牌學校、科系和名字部分說：「如果不是正式班底這邊是可以被撕掉的，它是可以隨時替換的，當上班底以後就有專門厚紙板製的名牌。」

對當時的大學生們來說有專屬名牌就是個榮耀，現在回想起來都覺得滿好笑的：「一定要拿在肩膀上，覺得自己好像很紅一樣。」而且這個名牌不只象徵固定班底，其實還是個「秘密群組」的通行證。

▲《大學生了沒》名牌其實並不是每個人都有自己的（字幕中「淺」應為「潛」）。（圖／翻攝自許凱皓YouTube）

何美透露一開始進到《大學生了沒》錄影時並不知道有專門給固定班底大學生回報的秘密群組：「當時被我們的經紀人拉到旁邊說他可以把我加入那個群組，那時候我就覺得很開心！」另外，她爆料有個神級男班底一拿到名牌，就被《大學生了沒》經紀人發現其實是個很「嗯……」的人，結果就再也沒來過了。

▲《大學生了沒》拿到名牌者可以被加入秘密群組。（圖／翻攝自許凱皓YouTube）

許凱皓、嘻小瓜和張灝聽到都覺得很扯，第一次聽到有大學生拿到名牌結果卻不能再上節目的案例，因為其實專屬名牌還牽涉到另一個潛規則，就是大學生還沒有拿到名牌前最多只能錄兩場，拿到後就可以錄4到5場，不只收入上的差異還有曝光率也會大大增加，可說是「被選上被捧紅的機率就越高」。

▲《大學生了沒》神級男班底拿了名牌但因為一些因素被消失。（圖／翻攝自許凱皓YouTube）

▼獨家公開！大學生了沒當年不能說的秘密 大家最討厭班底竟是..？feat.何美 嘻小瓜 朵拉 張灝。（影片／取自許凱皓YouTube，如遭刪除請見諒）