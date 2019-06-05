山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？風度回答網讚：難怪女神選他

記者吳孟庭／綜合報導

日本人氣女演員蒼井優突然宣布閃婚搞笑藝人山里亮太，昨（5）日晚間召開婚訊記者會，前面氣氛雖然歡樂，但卻突然有記者直接提問男方，問女方情史豐富會不會擔心對方出軌？氣氛突然急轉直下，蒼井甚至抿嘴快哭出來，但山里的回答讓不少網友讚爆：終於知道女神為什麼會選他。

▲山里亮太當面被質問：不擔心蒼井優出軌？女方抿嘴忍哭。（圖／翻攝自YouTube／SankeiNews）

在昨晚的記者會上，吸引約200名記者到場，除了好奇雙方結婚的契機，讓蒼井甜蜜回應：「只要在一起他就會讓我笑到快招架不住，還有就是對人的感動、不能原諒的程度是一樣的，以及金錢價值觀很相似。還有...打開冰箱會馬上把門關起來，以及很體貼。」

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不過話鋒一轉，有記者卻提出讓兩人難堪的問題：「聽說蒼井優的戀愛經驗很多，是個心機魔女，你不擔心她出軌嗎？」讓剛新婚登記的兩人在台上非常尷尬，也重重打擊了女方的心情。

▲蒼井優、山里亮太結婚消息震驚各界。（圖／翻攝自推特）

山里亮太是這麼回答的，「對啦，各位記者可能會擔心吧，還有你們剛剛用了魔女這個詞，我個人其實一點都不擔心。你們眼前所見的、所想像的蒼井小姐，和只在我面前展露的蒼井小姐是完全不同的，在我眼中她是那麼單純美好，開心時大笑、吃到好吃東西就超開心，哭泣時候也會放聲大哭，和你們所敘述的她可能不太一樣。」

鏡頭這時照到蒼井優，她在丈夫守護著她而向記者們解釋的時候，則不斷低著頭、抿著嘴唇，眼淚似乎快奪眶而出，後面更稍稍吸了一下鼻涕。

▲山里亮太曾連3年被選為最醜藝人，最終竟抱得美人歸。（圖／翻攝自蒼井優經紀公司官網、山里亮太IG）

山里亮太則是繼續回應，「你們說什麼心機魔女，但我是在她身邊一起見證她是怎麼樣的人，她不是什麼魔女，我也不需要擔心。」結果女記者還是繼續追著問題不放，「所以你們都沒有擔心彼此會外遇嗎？」山里回應，「我絕對沒有」，蒼井優也回：「沒有」，山里這時候補了一句，「看我老婆回答得多快」，讓蒼井瞬間破涕為笑。

網友看了這段記者會的影片，心疼被記者追問的蒼井優之外，更大讚，「山里亮太真的很有風度」、「終於知道女神為什麼會選擇他」、「能夠找到這樣守護自己的另一半，我感動到要哭了」、「希望兩個人都要幸福」。

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