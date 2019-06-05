張衛健與老婆「分居18年」　鬆口背後原因…全都為了她！

記者傅家妤／綜合報導

香港演員張衛健與老婆張茜在2004年秘密登記結婚，兩人從交往至今，相愛相知超過18年，感情一直都非常甜蜜穩定，近來他在節目中透露，其實兩人多年來都一直分居香港及北京兩個城市，但感情並沒有因此受到影響，雙方一直都彼此信任，他從不對對方說謊，老婆也從未懷疑過他。

▲張衛健與張茜相愛超過18年。（圖／翻攝自微博／張衛健）

張衛健近來登上陸綜《熟悉的味道》談及夫妻相處模式，解釋兩人一直堅持分居兩地的原因，是因為他不願意對方為了自己放棄原有的生活圈，「我是一個非常不大男人的人，因為我明白、了解她媽媽很多時候都在北京，她從小玩到大的發小（朋友）也都在北京，生活圈子在北京，我不想她為了我一個人，就放棄了她整個生活，所有她熟悉的味道。」

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▲張衛健為了太太，寧願分居兩個城市。（圖／翻攝自秒拍／《熟悉的味道》）

即便兩人常年分居兩地，但張衛健強調兩人每一次分開的時間都不會超過1個月，自己也經常飛到北京陪伴妻子，而兩人的感情並沒有因為長期分離而變質，主要原因就是彼此互相信任，「雖然我們隔這麼遠，但我們雙方每一天、每一刻在什麼地方，跟什麼人在一起，正在做什麼都知道。」兩人每天都會互通很多電話，而張衛健也強調自己從不會對對方說謊，老婆也不曾懷疑他，足見雙方的感情有多好。

▲張衛健被爆劈腿女主播，大曬夫妻合照打臉傳言。（圖／翻攝自微博／張衛健）

事實上，張衛健與張茜結婚多年，期間從未傳出婚變、出軌新聞，即便先前被爆出曾在婚前劈腿女主播，雙方雖然並未出面回應，但張衛健在事隔5天後，曬出與老婆的合照，兩人的感情不僅沒有受到影響，甚至直接以放閃來打臉傳言，非常甜蜜。