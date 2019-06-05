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蕭秉治前進日本　偶像天團主唱親填詞加持

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治去年推出首張個人創作專輯《凡人Mortal》，他將帶著專輯前往日本，為此特別錄製2首《凡人》、《I Miss You》兩首歌曲，原曲來自去年首張個人創作專輯中的《凡人》及《我好想好想你》千萬點閱暢銷歌曲，其中《I Miss You》邀請日本知名團體「w-inds.」主唱橘慶太親自譜寫，讓蕭秉治個人首次進軍日本的日文單曲引各界關注。

▲▼蕭秉治,winds。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治邀請winds主唱橘慶太（下圖中）為歌曲填詞。（圖／相信音樂提供）

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▲▼蕭秉治,winds。（圖／相信音樂提供）

橘慶太在寫詞前聽到中文版的《我好想好想你》之後表示，雖然不懂中文歌詞的意思，但是光聽蕭秉治的歌聲就能夠感受到歌曲中的哀傷，更是對蕭秉治的歌聲稱讚不已，也立刻在忙碌的行程之中寫下日文歌詞，還親自錄製了DEMO給蕭秉治參考，蕭秉治的歌聲跟音樂，加上橘慶太創作的日文歌詞，讓這首歌原本的哀傷感覺更完美的呈現。

w-inds.將首度參加8月3日的「超犀利趴10」，為了感謝橘慶太的助陣，《I Miss You》完美呈現，蕭秉治也希望能盡地主之誼帶他們看看久違的台灣，帶他們吃美食聊音樂。

蕭秉治將與鼓鼓14日於東京的Live House「SPACE ODD」舉辦東京限定演唱會「GBOYSWAG(グーグー) x XIAO BING CHIH(ティンティン) LIVE IN TOKYO」，18日蕭秉治則將和宇宙人在Billboard Live OSAKA「2019 TAIWAN BEATS in大阪」同台輪番嗨唱，接著8月16日他將首次以個人身分參加日本知名音樂祭「SUMMER SONIC」的演出，也是他在2015年以MP魔幻力量主唱身分參與演出之後再次站上國際知名音樂祭的舞台。

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