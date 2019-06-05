蒼井優親口說出嫁給山里亮太關鍵原因：他打開冰箱會馬上關門

記者吳孟庭／綜合報導

日本女神級演員蒼井優今（5）日凌晨傳出密婚搞笑諧星山里亮太，才交往2個月就私訂終生，而且對方還是被稱為日本「最醜藝人」，足足大她9歲，震驚演藝圈。不過今晚她與丈夫出席記者會，談到交往趣事看著老公笑到合不攏嘴，甜蜜之情溢於言表，也透露最終決定嫁給他的關鍵原因。

▲蒼井優閃嫁山里亮太，晚間召開記者會。（圖／翻攝自日網）

蒼井優與山里亮太今（5）晚在東京一處飯店召開記者會，現場吸引大約200名記者，新手人夫對大家宣布，「已於6月4日登記入籍了，今天請多多指教。」媒體則非常好奇兩位的交往經過。

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被問到為何決定閃電結婚？蒼井優微笑說著，「其實一開始我們就是以結婚為前提交往。會結婚是有幾個理由，只要在一起他就會讓我笑到快招架不住，還有就是對人的感動、不能原諒的程度是一樣的，以及金錢價值觀很相似。還有...打開冰箱會馬上把門關起來，以及很體貼。」都是女神點頭願意託付終生的關鍵。

▲「南海甜心」另一成員山崎靜代是促成兩人結婚的紅娘。（圖／翻攝自日網）

此外，牽起兩人的紅娘就是男方諧星團體「南海甜心」的另一成員山崎靜代，她因與蒼井優2006年拍攝《扶桑花女孩》變成好友，1年前介紹男方給女生認識後4月牽起良緣，晚間也與新人一同出席記者會。

山崎靜代曾表示要是他們交往，會盡全力拆散兩人，結果閨蜜真的被團員娶走，她在現場搞笑形容自己當下心情，對山里亮太說：「喂～這傢伙，為什麼要奪走我珍貴的好朋友！」

今年33歲的蒼井優情史豐富，曾和傑尼斯事務所旗下藝人岡田准一交往近2年，也曾與瑛太、三浦春馬傳緋聞，她似乎不介意年紀，曾分別與大11 歲的男演員鈴木浩介、大13歲的影帝大森南朋相戀，不過最後卻情定其貌不揚的搞笑諧星，山里亮太曾連續3年被選為最醜藝人，結婚消息傳出後跌破眾人眼鏡。