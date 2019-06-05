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周杰倫徒弟美魔女媽媽曝光　高中畢業爽收兩大禮

記者蔡琛儀／台北報導

周杰倫徒弟派偉俊昨（4日）正式從高中畢業，媽媽也前來參加畢業典禮，送上不少驚喜，除了讓原本以為沒有畢業花束的他獲得媽媽早已準備好的花，更加碼讓他解除門禁，破例讓派偉俊在畢業當天跟同學一起歡聚吃燒烤加KTV唱歌，超過晚上12點回家也沒關係，不過只有畢業當天一日限定。

▲▼ 派偉俊。（圖／杰威爾提供）

▲派偉俊媽媽來參加他的畢業典禮。（圖／杰威爾提供）

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畢業前夕，學校正好舉辦校內畢業歌徵選，派偉俊便趁此機會邀約幾位同學聯手創作畢業歌，取名《飛得更高》，希望把這首畢業歌送給所有青春熱血的畢業生也送給自己，鼓勵大家朝著夢想勇敢邁進、不輕言放棄，更別忘記彼此的友誼。

談及創作畢業歌《飛得更高》的過程，派偉俊特別找來學校熱音社和吉他社的好友們一起合力完成這首歌曲創作，透過音樂把高中三年的校園時光點點滴滴紀錄下來。且因為同學們是第一次進錄音室錄音，大家都顯得非常期待與緊張，最後在說說笑笑回憶著在校時光的過程中，順利完成這首充滿祝福與勉勵的音樂作品。而《飛得更高》也雀屏中選為今年校內的畢業歌代表曲目。

▲▼ 派偉俊。（圖／杰威爾提供）

▲派偉俊高中順利畢業了。（圖／杰威爾提供）

MV也以非常可愛的動畫方式呈現，在MV中訴說著學生們一路的求學過程與校園生活點滴，相信每個人看到都能會心一笑，因為都會找到一幕符合自己當時念書時的情節！

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