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失去最多卻願用一切守護心愛女人！金材昱溫暖又霸氣的戀愛法則

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

라이언 // Ryan Gold（金材昱 飾演）

「這是1987年誕生的作品。
細膩的線條、協調的五官...
作品的標題是：Ryan Gold。
想擁有嗎？」

我超想擁有的！

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▲《她的私生活》金材昱劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

誤會成德美（朴敏英 飾演）是同性戀，深怕車時安的粉絲會對她做出不利的事，車子竟直停在可疑車輛前，然後下車到對方車輛的駕駛座那兒奮力敲打玻璃窗，吼著：「那個女人，是我的女朋友！！！」... 那一瞬間是我第一次陷入Ryan（再次陷入金材昱）的坑裡。

儘管自己失去的最多，卻用自己的全部來守護愛的那個人，就是我們的Ryan Gold。

明知道德美是個idol站姐，不但沒有嫌棄，反而還為之欣賞她的攝影技術，喜歡她把照片裡的人最好的那面呈現出來，甚至因此還匿名以「Latte」的名字在她經營的網站與其溝通。他就是為愛傾心，努力助她完成追星目標的那個人。

不喜歡牽手的滋味，只因害怕面對放手的分離；惡夢襲來之時，只為找尋安慰而到德美家；就算眼眶泛紅，淚水徘徊，也只會說自己沒事。他的堅毅、堅強並不來自自身的強悍，而是幼年至今累積的孤獨感和被拋棄，讓他知道有時候隱藏才會更好。

▲金材昱談戀愛超黏人！10種「進擊的戀愛法」看到手腳捲曲。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

但是有隱藏的他，也會有坦白的時候，而坦白永遠都會發生在信任與寄託之後。德美就是信任的開啟，讓他放鬆心境，把內心的擔憂和秘密一寸一寸揭開，彷彿一支強效藥劑，正在復原那曾經被狠刺的傷口。

愛得甜蜜，早上7點就自作主張說是最適合見女朋友的時間，立馬跑到德美家；見到喜歡德美的南恩奇假裝不會柔道，一次又一次把對方扳倒只為化解醋意。這些是偶然嗎？並不是，因為我們的獅子先生就是那麼的真性情，愛得轟烈、高調、黏膩，這就是「獅子風格」。

▲《她的私生活》金材昱。（圖／愛奇藝台灣站提供）

材昱哥哥出道將近20年，熬了那麼久的高湯，雖然每一次端出來都味道十足，只不過這一次，變得更幸運了，因為終於在經過了10多年，這努力不懈，天天用心熬煮的湯頭被美食家給發現了。米其林餐廳的星星，這一次，真的降臨了。

不管這個藝術品名為「Ryan Gold」還是「Lion」抑或是「許允在」都好，甚至是他的真身 — 「金材昱」，我都決定要擁有！

PS：我還是很不喜歡和大家分享材昱哥哥耶～（哈哈哈）不過看回去我寫過的文章發現，咦？讓大家愛上他的也是我啊（誰叫我就一直把愛意丟出來分享，大笑）～所以希望材昱哥哥從今以後一直大紅下去吧！推薦大家看《Voice》，就會知道他為什麼會成功了～ 毛泰九和Ryan Gold我都愛！

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yeonhee
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關鍵字

金材昱, 她的私生活, 日韓風

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