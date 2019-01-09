金材昱、徐睿知3年前相約「一起死」　揭開兩人悲傷故事

文／yeonhee

다른 길이 있다 // 另有他路 (2015)

主演：金材昱、徐睿知

最近金材昱在電視劇《Voice》《客：the guest》大放異彩，徐睿知也因為主演《救救我》《武法律師》知名度提升，我要推薦他們早在3年前、2015年推出的這部電影《另有他路》：通往解脫的那條路，不僅僅只有那一條。

整部片的色彩偏於冷色調，也與尋常電影不同，有種抑鬱的感覺。這算起來是我看過第一部以「自殺」為主題的電影，而電影開頭的網談就直接了當地由化名「黑鳥」和「白鳥」的男女主角，聊起了應該尋求哪種方法來了結自己的生命。可奇怪的是電影結束後，竟然有種被暖和了的感覺。

以下會有大雷喔～

為什麼男孩和女孩用了這樣的化名呢？男孩說自己的暱稱靈感來自飛起來的黑色塑料袋，覺得很酷，像被賦予生命力般，所以就取了「黑鳥」；女孩則說自己叫「白鳥」，全因為男孩是黑色的鳥兒。

飛起來的塑料袋，擁有了生命力；而站著的兩人，卻失去了活下去的理由。可是，為什麼他倆要相約自殺呢？

男孩看似平凡，是名交警。踏踏實實地出勤、工作，卻在一次執勤時心軟，放走了一名喝醉的司機。而最後司機撞人了，傷者奄奄一息。探望傷者時，卻被那名司機責怪說都是因為他心軟，才會間接造成了意外。沒想到自認為放下了自尊，苦苦哀求自己的司機，竟然背叛了他的善良。

或許那只是他卑微生活裡的一小部分，因為最讓他麻木、自責的已經成為了永遠的傷痛 — 小時候撞見媽媽出軌，被母親哀求不要告訴父親，卻還是說了，導致家庭支離破碎。母親在他面前自殺了；而父親因病，一直責怪告知真相的他。

相對應的是那份拋棄尊嚴所祈求的放過 — 他沒有放過母親，導致母親哀痛走了；他放過了醉酒司機，卻導致無辜平民成為犧牲品。對他而言，生命已不足為道，理應被家庭和社會拋棄，因為他那麼愚蠢地致使身邊人悲痛。

女孩，她努力賺錢，照顧家裡癱瘓的母親。日復一日、年復一年，跑著父親幫忙找來的工作，露出微笑，只為那一個還在期待自己回家的媽媽。殊不知看似辛苦但滿足的生活，竟是一道看不見的煉獄。

父親入夜後，只往女孩房裡走。甚至就在女孩和男孩商量自殺地點時，就爬上了她的床。她活著，是因為母親還在。她活著，是因為母親不能沒有她。她活著，是不想讓所有人因為她走了而亂了步調。

本以為這兩個陌生人會鬱鬱寡歡，殊不知他們堅韌的意志力是他們支撐那麼久的麻醉劑。他們並不壞，只是運氣不太好，可卻是最溫柔、最能體諒別人的人。

我覺得電影有種高雅，是沈默的，也是無形中的。這份高雅蘊藏於男孩和女孩看待他人「生命」的眼光裡，他們不希望把自己的不堪暴露出來，卻也不希望他們之外的人不看重自己的性命。不過最值得慶幸的是，兩人到了最後發現了自身的高雅存在。

說真的，因為看了兩次，所以想告訴大家第一次看的時候真的有點沈悶，卻在第二次重看時發現了電影想表達的意思。生命是可貴的，而所有的不愉快並不代表所有的道路已被封閉。可能是那麼的一瞬間，因為某件事、某個人、某個舉動的出現，會讓我們對這殘酷的世界改觀，而那另一條路也會為之浮現。

自我了斷，可能滿足到一會兒的快感，讓你釋放內心的壓抑，可是解脫並不會隨之而來。尋覓救贖和奢望解脫，只有在人還活著的時候才能感受得到，因為人類的血與肉，那份真摯無法言喻。

與正在奮鬥、有時候歪曲了想法的大家共勉。

（以上圖片皆翻攝自Daum Movie）

▼《另有他路》預告。（影片來源：YouTube 서울신문 TheSeoulShinmun）

yeonhee

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