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激戰整夜都騙人的！12星座男床上真實想法　「他一閉眼就是摸著你想別人」

記者張筱涵／綜合報導

藝人李愛綺登上《名偵探女王》大談性生活，偷爆料面對性慾強又深信性愛治百病的外國老公時常假高潮，還直率地說找時間再自己來就好。星座塔羅專家小孟老師也曝光了12星座男生在床上的「真實態度」，竟然有個星座只要在過程中閉上眼就是在幻想別人！

▲小孟老師解析12星座男生的床上態度。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

▲小孟老師解析12星座男生的床上態度。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

射手座－好用勇猛

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射手座男生在床上演技一流，不只會假HIGH還會記取每一次「檢討」，如果嫌棄哪個部分不好，下次就會發明新招猛攻。

金牛座－用到懷念

金牛座男生在床上配合度超級高就像聲控娃娃，也因為如此能夠滿足伴侶每個要求，帶給對方「實在太好用」的大大感嘆。

巨蟹做－床前床後

巨蟹座所謂的「床前床後」就是「翻臉比翻書還快」，在床上的時候會一心想著且稱讚伴侶「寶貝你好美，寶貝你好棒」，一旦高潮了、下了床後就不理人。

▲金牛座男配合度超高會讓人懷念。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲金牛座男配合度超高會讓人懷念。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

獅子座－口碑一流

獅子座男在性行為時不只會主動掌控氣氛，還會主動關心取悅伴侶，確保對方在性愛過程中非常享受且愉快，因此做出了口碑。

摩羯座－耐心努力

摩羯座只要看到伴侶在床上很快樂就會覺得自己很厲害，因此也會招式百百種，花樣非常多。

天秤座－使命必達

天秤座男只要知道伴侶喜歡什麼招式或情景就會盡全力滿足，而且還會達到一定的水準，只是有一點要特別注意的是，當他在過程中閉上眼睛就代表他腦中其實想著別人，等於是「摸著你但性幻想著別人」。

▲聊是非用圖，男女，兩性，做愛，性愛，不爽。（圖／CFP）

▲天秤座雖然會盡力滿足伴侶，但只要一閉上眼腦中就在想別人。（示意圖／視覺中國CFP） 

牡羊座－激情三分

牡羊座男就是「三分鐘熱度」、「只顧自己爽」，一開始因為情緒很HIGH熱情無比，可是維持一下子就累了，進而要求伴侶服侍，自己達到高潮但對方還沒時就會心想：「好累喔，你什麼時候才要高潮？」

雙子座－開發招式

雙子座會很認真研究AV片探討哪個姿勢看起來很舒服，進而套用在下一次的性愛之中。

天蠍座－尋找敏感

天蠍座不只發覺對方敏感帶，也會希望伴侶能夠找到他的敏感帶後猛烈進攻，達到肉體和心靈的快樂。

▲金牛座男配合度超高會讓人懷念。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲雙子座男不只過程努力，事前還會看片研究。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

雙魚座－追求氣氛

雙魚座男非常注重性愛過程中的氣氛，對方開心才會開心，對方死魚眼自己也會大大失去興致而生氣。

處女座－看似厲害

處女座男就是看起來很厲害，但其實中看不中用，原本說好要大戰三百回合，可是等真的開始時很快就結束了。

水瓶座－喜歡刺激

水瓶座男喜歡嘗試不同姿勢和體位外，也很樂於挑戰在不同地點進行性行為。

▲聊是非用圖，兩性，男女，做愛，性愛，床事。（圖／CFP）

▲雙魚座男很注重氣氛。（示意圖／視覺中國CFP）

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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12星座男, 床上態度

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