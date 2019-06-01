《Voice3》分屍殺人魔真面目揭曉！演員名字登熱搜第一

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Voice3》今（1日）晚間播出第七集，戴著鬼面面具、操著流利日文的「鋼絲旬」面貌終於公開，留著金黃短髮、眼神流竄著陣陣殺氣，不過這位演員相較於前兩季的殺人魔，對觀眾來說非常陌生，本集一播完，該名演員的名字便竄上熱搜第一，名字叫做「李龍宇（暫譯，이용우）」。

▲《Voice3》分屍殺人魔真面目揭曉。（圖／翻攝自OCN）

從《Voice3》第一集開始，「鋼絲旬」的殺人手法不遜於前幾季，十分殘忍，包含把女畫家吊起來用鋼絲解體，分屍後還「花式擺盤」陳列，似乎有意擺給他人看。最新一集中，他把上一季殺人魔方濟水的律師，代號「埋葬蟲」綑綁在椅子上，並以敲肉的鐵棒重擊對方的膝蓋，再用鋼絲活活把他勒死。

請繼續往下閱讀...

「鋼絲旬」隨後把鬼頭面具給摘下，露出金黃短髮，眼神露出陣陣殺氣，而他的左眼皮膚疑似有刀疤。「鋼絲旬」的真面目揭曉後，飾演殺人魔的該名男演員，也在晚間瞬間衝上韓網熱搜！

原來他名字叫做「李龍宇」，1981年生的他，今年38歲（韓國年紀為39），他還有一個身分是「現代舞蹈家」，看過韓國舞蹈綜藝節目《Dancing 9》的話，他連3季都擔任導師，還有演出過寶兒《ONE SHOT，TWO SHOT》MV。

▲《Voice3》分屍殺人魔身旁還有一位戴面具的男子。（圖／翻攝自OCN）

雖然「鋼絲旬」真面目揭曉，但在殘殺「 埋葬蟲」的時候，現場還有另一個戴著面具的人，疑似還有共犯，也有網友猜測另一人才是「鋼絲旬」，撲朔迷離的劇情也漸漸進入高潮。

▼李龍宇有在寶兒MV中演出。（影片來源：YouTube SMTOWN）