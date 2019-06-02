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曾與鷹眼傳緋聞…謝婷婷神隱1年當媽　親爸曝「她人在美國」

記者傅家妤／綜合報導

港星謝婷婷是謝霆鋒的妹妹，出生於演藝世家的她，不僅臉蛋漂亮，身材也非常好，她2日無預警在IG上宣布當媽消息，而且女兒已經100天大了，但並未透露孩子的爸爸是誰，而在此之前她並未傳出新戀情，也從未公開有另一半，讓大家都非常好奇。對此，謝婷婷的父親謝賢稍早也出面回應了。

▲▼謝婷婷、傑瑞米雷納。（圖／翻攝自IG／謝婷婷）

▲謝婷婷宣布當媽。（圖／翻攝自IG／謝婷婷）

謝婷婷在IG上曬出一張與小寶寶牽手的畫面，並以hashtag的方式標註「love of my life」、「happy 100 days」、「baby girl」，女兒似乎已經出生百日，而她也對現在人母的身分、生活相當滿意，不過她在文內並未提及孩子父親的身分。

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對於突然升格當上外公，謝賢稍早接受港媒《東網on.cc》的採訪時表示，女兒是如今人應是在美國，但他並不知道寶寶的生父是誰，就連是中國人還是外國人，他也並不知情，強調女兒喜歡就好，「總之她現在人不在香港。」而過去曾與謝婷婷有過一段情的男星安志杰也送上祝福，「這是個好消息，希望她和家人一切都好。」

▲▼謝婷婷、傑瑞米雷納。（圖／翻攝自IG／謝婷婷、傑瑞米雷納）

▲謝婷婷、傑瑞米雷納曾傳出過緋聞。（圖／翻攝自IG／謝婷婷、傑瑞米雷納）

謝婷婷在演藝圈多年，過去唯一公開承認過的男友只有安志杰，先前一度與「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）傳出緋聞，她也自爆已經見過對方的家長，不過事後男方已否認兩人有過男女之情，強調雙方只是朋友。而她最後一次出席公開活動是在去年5月，當時還聲稱自己單身，沒想到事隔一年就突然當了媽媽。

▲▼謝婷婷、傑瑞米雷納。（圖／翻攝自IG／謝婷婷、傑瑞米雷納）

▲謝婷婷去年8月曾曬出全身照，刻意用包包遮住小腹。（圖／翻攝自IG／謝婷婷）

事實上，謝婷婷在2018年8月曾轉發了一張於鄭欣宜的合照，她的手腳看起來依舊纖細，刻意用包包遮住小腹，而合照的背景卻寫著「itslovebaby」，從現在看來，似乎當時就已經暗示肚子裡有小寶寶了。對於當媽一事謝婷婷本人至今都尚未出面回應。

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謝婷婷, 謝霆鋒, 謝賢

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