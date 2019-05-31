《楚喬傳》原作被法院判定抄襲！　賠償金額曝光…小說停售下架

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《楚喬傳》2017年掀起追劇熱潮，除了收視率創電視台新高紀錄，劇中演員趙麗穎、林更新、竇驍、李沁、鄧倫等人都成為一線演員，沒想到故事原著陷入抄襲風波！該劇改編自瀟湘冬兒小說《11處特工皇妃》，原著涉抄襲被另一位小說家蕭如瑟告上法院，現在一審判決抄襲成立，引發網路議論。

▲電視劇《楚喬傳》2017年播出時，掀起全台追劇熱潮。（圖／翻攝自微博）

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根據法院公告，小說《11處特工皇妃》、《特工皇妃楚喬傳》被判定侵犯《九州‧斛珠夫人》的著作權內容，因此被要求停售含侵權內容的電子書，此外，一審判決生效後，必須向原告作者蕭如瑟公開道歉，10日內需賠償原告約人民幣5萬元（約台幣24萬元）等。蕭如瑟31日公開法院文件，並重申承諾，所有賠償金將會捐資助學，最後寫道：「不行動，永遠得不到你想要的結果。」

▲《楚喬傳》小說《11處特工皇妃》挨控抄襲《九州‧斛珠夫人》。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、鳳凰網娛樂）

「瀟湘冬兒」本名趙娜，創作《11處特工皇妃》曾掀起穿越小說熱潮，此次被控抄襲，法院認為，她的小說有部分文字描寫，和《斛珠夫人》中獨特的文字表達方式相似，因此構成剽竊。

▲《楚喬傳》小說被法院一審判抄襲，需向原告公開道歉及支付賠償金。（圖／翻攝自微博）

▲法院認為，《楚喬傳》小說剽竊《斛珠夫人》中獨特的文字表達。（圖／翻攝自微博）

電視版《楚喬傳》拍攝時，將原作進行很大篇幅的改編，一度引發原作粉絲不滿。此外，原作小說發行3冊，電視版僅翻拍原作的一本半內容，男主角落下冰湖中後生死不明，當時挨轟爛尾，至今2年來不斷傳出續集開拍的傳聞，但是都不了了之。

▲電視劇《楚喬傳》翻拍小說一本半，且大篇幅改編，至今仍被觀眾敲碗拍續集。（圖／翻攝自微博）





▲《九州‧斛珠夫人》蕭如瑟公開法院文件，透露《楚喬傳》一審被判抄襲。（圖／翻攝自微博／蕭如瑟）

另一方面，蕭如瑟的小說《九州‧斛珠夫人》經歷官司維權，同時也宣布會翻拍電視劇，女主角是楊冪。小說劇情描述少女「海市」的漁村遭到屠殺，獨活下來後求助於權臣「方諸」，從此女扮男裝，成為權臣徒弟，隨後又成為皇帝「仲旭」的護衛，3人陷入感情糾葛，同時又面臨國家戰亂。

▲楊冪被敲定演出《九州‧斛珠夫人》。（圖／資料照／中天提供）