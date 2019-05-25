ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最想把他印成紙鈔的日本男星！　山下智久被擠到第9…網：光拿著錢都開心

記者陳芊秀／綜合報導

日本政府宣布，即將於2024年紙鈔全面改版，進入「令和」時代，紙鈔上的頭像換成新的歷史名人。有網站發起「想把哪位帥哥印成紙鈔」的票選，吸引10歲到60歲的男女、近萬人參與票選，最後選出10位男性名人，理由更是笑翻網友！

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲日本票選「最想把他印成紙鈔的帥哥」，新田真劍佑第10名。（圖／翻攝自推特）

根據網站「Rankingoo」調查9653位民眾，第10名是星二代新田真劍佑，因為「五官太完美」，爽朗形象適合印成1000元鈔；第9名是IG破200萬人追蹤的山下智久，網友希望印成5000元鈔，「會覺得太奢侈了用不了」；第8名是《神劍闖江湖》的佐藤健，「有古人氣質」；第7名是《GTO麻辣教師》反町隆史，有人此時建議「浮水印可以用老婆松嶋菜菜子的臉」；第6名是V6的岡田准一，「留著鬍子很像偉人」、「本來就有張鈔票臉。」

請繼續往下閱讀...

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲山下智久被票選第9名，適合印成5000元鈔。（圖／翻攝自IG／山下智久）

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲第8名是佐藤健，因為臉蛋很有古人氣質。（圖／翻攝自推特）

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲反町隆史列第7名，網友建議浮水印加上老婆松嶋菜菜子。（圖／翻攝自推特）

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲岡田准一被票選第6名，理由是有張鈔票臉。（圖／翻攝自推特）

「收視大神」木村拓哉在票選中名列第5，網友認為「他長久以來都是日本第一帥哥」、「100年後搞不好真的會被印成鈔票」；第4名是小泉孝太郎，他是前任首相小泉純一郎的大兒子，被認為很適合印成萬元鈔票；第3名是竹野內豐，曾被選為「男人最想要的臉孔No.1」，第2名是《阿淺來了》爆紅的藤岡靛，帥臉被印成1000元、5000元、1萬元紙鈔都適合，粉絲大讚「太好看了，我光是拿著錢都開心」、「每天都捨不得用反而可以節省開銷！」

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲收視大神木村拓哉票選拿下第5名。（圖／翻攝自推特）

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲小泉孝太郎是前首相小泉純一郎大兒子。（圖／翻攝自推特）

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲竹野內豐是日本男人最想要的臉蛋No.1，大家也想把他印成鈔票。（圖／翻攝自推特）

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲藤岡靛被讚適合各面額紙鈔，「光拿著錢都開心。」（圖／翻攝自推特）

被近萬民眾票選「最適合印成紙鈔的帥哥」冠軍，是花式滑冰選手羽生結弦。他多年來的勵志形象深植人心，受到全國民眾喜愛，也是有史以來最年輕獲頒國民榮譽賞的得主，網友輪番稱讚：「外型很帥，連成績都很棒」、「活躍世界體壇，運動選手印成紙鈔感覺很可以」、「連續2屆稱霸奧運金牌了，印成紙鈔不是夢哦！」

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特）

▲羽生結弦被票選最想印紙鈔冠軍，外貌和戰績都接近完美。（圖／翻攝自推特）

▲▼日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」，木村拓哉排第5。（圖／翻攝自推特／Rankinggoo）

▲日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」完整排行。（圖／翻攝自推特／Rankinggoo）

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

推薦閱讀

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

日本, 紙鈔, 木村拓哉, 羽生結弦, 藤岡靛, 小泉孝太郎, 竹野內豐, 山下智久

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 泰劇《新鐵石心腸》閨房之吻甜炸！　霸道總裁「成人式撩妻」勾纏5分鐘
  2. 跟兒子差了40歲　徐若瑄「我要努力活久一點…」晚婚爸媽們全哭了
  3. 三上悠亞F罩杯夾住「這一根」！　左右狂晃…網友全瘋了：好暈
  4. 男星爆拖欠1800萬被告！　妻突PO「後悔送2棟房子給他」藏玄機
  5. 蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手
  6. 「暗黑周董」正面抱起呱吉「喊爽」：一起OO硬硬的！
  7. 吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」
  8. 最想把他印成紙鈔的日本男星！　山下智久被擠到第9…網：光拿著錢都開心
  9. 「這群人」展榮展瑞曝「媽媽釋出求救訊號」　2方法阻止負能量
  10. 激吻科技CEO隔7月…艾瑪華森又爆新戀情！　起底新歡是「天后的弟弟」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366