最想把他印成紙鈔的日本男星！　山下智久被擠到第9…網：光拿著錢都開心

記者陳芊秀／綜合報導

日本政府宣布，即將於2024年紙鈔全面改版，進入「令和」時代，紙鈔上的頭像換成新的歷史名人。有網站發起「想把哪位帥哥印成紙鈔」的票選，吸引10歲到60歲的男女、近萬人參與票選，最後選出10位男性名人，理由更是笑翻網友！

▲日本票選「最想把他印成紙鈔的帥哥」，新田真劍佑第10名。（圖／翻攝自推特）

根據網站「Rankingoo」調查9653位民眾，第10名是星二代新田真劍佑，因為「五官太完美」，爽朗形象適合印成1000元鈔；第9名是IG破200萬人追蹤的山下智久，網友希望印成5000元鈔，「會覺得太奢侈了用不了」；第8名是《神劍闖江湖》的佐藤健，「有古人氣質」；第7名是《GTO麻辣教師》反町隆史，有人此時建議「浮水印可以用老婆松嶋菜菜子的臉」；第6名是V6的岡田准一，「留著鬍子很像偉人」、「本來就有張鈔票臉。」

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▲山下智久被票選第9名，適合印成5000元鈔。（圖／翻攝自IG／山下智久）

▲第8名是佐藤健，因為臉蛋很有古人氣質。（圖／翻攝自推特）



▲反町隆史列第7名，網友建議浮水印加上老婆松嶋菜菜子。（圖／翻攝自推特）



▲岡田准一被票選第6名，理由是有張鈔票臉。（圖／翻攝自推特）



「收視大神」木村拓哉在票選中名列第5，網友認為「他長久以來都是日本第一帥哥」、「100年後搞不好真的會被印成鈔票」；第4名是小泉孝太郎，他是前任首相小泉純一郎的大兒子，被認為很適合印成萬元鈔票；第3名是竹野內豐，曾被選為「男人最想要的臉孔No.1」，第2名是《阿淺來了》爆紅的藤岡靛，帥臉被印成1000元、5000元、1萬元紙鈔都適合，粉絲大讚「太好看了，我光是拿著錢都開心」、「每天都捨不得用反而可以節省開銷！」

▲收視大神木村拓哉票選拿下第5名。（圖／翻攝自推特）

▲小泉孝太郎是前首相小泉純一郎大兒子。（圖／翻攝自推特）



▲竹野內豐是日本男人最想要的臉蛋No.1，大家也想把他印成鈔票。（圖／翻攝自推特）



▲藤岡靛被讚適合各面額紙鈔，「光拿著錢都開心。」（圖／翻攝自推特）



被近萬民眾票選「最適合印成紙鈔的帥哥」冠軍，是花式滑冰選手羽生結弦。他多年來的勵志形象深植人心，受到全國民眾喜愛，也是有史以來最年輕獲頒國民榮譽賞的得主，網友輪番稱讚：「外型很帥，連成績都很棒」、「活躍世界體壇，運動選手印成紙鈔感覺很可以」、「連續2屆稱霸奧運金牌了，印成紙鈔不是夢哦！」

▲羽生結弦被票選最想印紙鈔冠軍，外貌和戰績都接近完美。（圖／翻攝自推特）

▲日本票選「最想印成紙鈔的帥男星」完整排行。（圖／翻攝自推特／Rankinggoo）