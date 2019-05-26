遭雷射筆射眼睛…蔡依林首現身！　轉頭閉眼「差點哭了」網淚崩

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林前晚在北京「麥田音樂節」登台開唱，遭台下觀眾用雷射筆直射眼睛，引發公憤。她26日來到北京機場，也是雷射筆事件後首度現身，IG發文「怕張開眼」、「差點哭了」不斷掀起粉絲心疼關注。

▲蔡依林首現身機場，IG文網哭了。（圖／翻攝自蔡依林IG、CFP）

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蔡依林抵達北京機場，穿牛仔大外套，內搭灰色運動背心，露臍小洩性感。她的眼睛在前晚遭人用雷射筆直射，來到機場時，頭戴粉色鴨舌帽半遮眼睛，被陸媒直擊，仍保持笑容，見到現場有粉絲等候，更親切和眾人拍大合照，貼心舉動令現場粉絲非常感動。

▲蔡依林見粉絲久候，貼心和大家拍合照。（圖／CFP）

據工作室表示，蔡依林表演時發現被雷射筆直射眼睛，已經注意迴避，並堅持以最佳狀態完成演出，身體未受影響，但是網友怒火難滅，眾人更展開肉搜兇手的行動。她則是透過IG曬閉眼照，配圖貼文「怕是怕，美杜莎張開眼，石化了民眾」，接著貼出前晚現場照片，「燈海，美到差點讓自己哭了」，雖然未提到雷射筆事件，仍令粉絲心疼「很擔心你的眼睛！平常被媒體閃已經很傷了還要這樣被傷害」、「知道那事之後一晚上到現在氣到掉眼淚」、「真不懂怎麼有人忍心傷害妳」、「好怕瘋狂的歌迷傷害到妳」、「心疼妳還笑笑的表演！」

▲蔡依林IG放上閉眼照，「怕是怕，美杜莎張開眼，石化了民眾。」（圖／翻攝自IG／蔡依林）

▲蔡依林表演現場，見台下閃爍燈海，「燈海，美到差點讓自己哭了。」（圖／翻攝自IG／蔡依林）