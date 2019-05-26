ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

遭雷射筆射眼睛…蔡依林首現身！　轉頭閉眼「差點哭了」網淚崩

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林前晚在北京「麥田音樂節」登台開唱，遭台下觀眾用雷射筆直射眼睛，引發公憤。她26日來到北京機場，也是雷射筆事件後首度現身，IG發文「怕張開眼」、「差點哭了」不斷掀起粉絲心疼關注。

▲▼蔡依林首現身，IG文網哭了。（圖／翻攝自蔡依林IG、CFP）

▲蔡依林首現身機場，IG文網哭了。（圖／翻攝自蔡依林IG、CFP）

請繼續往下閱讀...

蔡依林抵達北京機場，穿牛仔大外套，內搭灰色運動背心，露臍小洩性感。她的眼睛在前晚遭人用雷射筆直射，來到機場時，頭戴粉色鴨舌帽半遮眼睛，被陸媒直擊，仍保持笑容，見到現場有粉絲等候，更親切和眾人拍大合照，貼心舉動令現場粉絲非常感動。

▲▼蔡依林雷射筆事件後現身機場。（圖／CFP）

▲蔡依林見粉絲久候，貼心和大家拍合照。（圖／CFP）

據工作室表示，蔡依林表演時發現被雷射筆直射眼睛，已經注意迴避，並堅持以最佳狀態完成演出，身體未受影響，但是網友怒火難滅，眾人更展開肉搜兇手的行動。她則是透過IG曬閉眼照，配圖貼文「怕是怕，美杜莎張開眼，石化了民眾」，接著貼出前晚現場照片，「燈海，美到差點讓自己哭了」，雖然未提到雷射筆事件，仍令粉絲心疼「很擔心你的眼睛！平常被媒體閃已經很傷了還要這樣被傷害」、「知道那事之後一晚上到現在氣到掉眼淚」、「真不懂怎麼有人忍心傷害妳」、「好怕瘋狂的歌迷傷害到妳」、「心疼妳還笑笑的表演！」

▲▼蔡依林IG曬閉眼照，「怕是怕，美杜莎張開眼，石化了民眾。」（圖／翻攝自IG／蔡依林）

▲蔡依林IG放上閉眼照，「怕是怕，美杜莎張開眼，石化了民眾。」（圖／翻攝自IG／蔡依林）

▲▼蔡依林表演現場，台下閃爍燈海，「燈海，美到差點讓自己哭了。」（圖／翻攝自IG／蔡依林）

▲蔡依林表演現場，見台下閃爍燈海，「燈海，美到差點讓自己哭了。」（圖／翻攝自IG／蔡依林）

推薦閱讀

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

死侍爆《蜘蛛人3》正式回歸漫威！網暴動：賤蟲同框了

死侍爆《蜘蛛人3》正式回歸漫威！網暴動：賤蟲同框了

張韶涵全素顏0修圖照曝光！　洩「37歲真實狀態」網看傻

張韶涵全素顏0修圖照曝光！　洩「37歲真實狀態」網看傻

檢場18歲獨生女「胸前深V」轉大人！　香奈兒剪「及眉短瀏海」美呆

檢場18歲獨生女「胸前深V」轉大人！　香奈兒剪「及眉短瀏海」美呆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

死侍爆《蜘蛛人3》正式回歸漫威！網暴動：賤蟲同框了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡依林

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　
  2. 吳昕賣掉「男神送的禮物」　網一看定價氣炸：沒腦子！
  3. TWICE Sana親口說話了！　沉默26天開唱爆哭：我想守護Once
  4. 蕭敬騰「和她臉貼臉」共用麥克風...飄粉紅泡泡　陳粒「露姨母笑」：過分！
  5. 天氣女孩Mini套牢富二代！林百里二公子大鑽戒放閃求婚　友人意外竟是藝人
  6. 《街舞2》驚見女團偶像！　出場被酸...跳完吳建豪喊「迷上她了」
  7. 羅志祥突掀衣霸秀「三個字」　觀眾看嗨評審卻給這結果
  8. 「11億網民如果用華為怕你美國個屁」　用iPhone發文挺華為　向太穿幫了
  9. 黃曉明《琅琊榜2》被唱衰轉紅：我不是天賦型的演員！
  10. 影／韓觀光大使盧開朗看「與惡的距離」　「大雨中趕場主持、跑新聞」的記者人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366