拍神作《鐵道員》哭飆60億！　日名導降旗康男肺炎逝…享壽84歲

記者陳芊秀／綜合報導

日本名導降旗康男20日上午9:44分因肺炎病逝，享壽84歲，電影公司東映於26日發表訃聞。他生前拍過眾多知名作品，最受國際影壇熟知的，是高倉健、廣末涼子主演的《鐵道員》，當年在日本逼哭大批觀眾，票房突破60億日圓（約台幣18億元）。

▲日本神作《鐵道員》由高倉健、廣末涼子主演，導演降旗康男肺炎逝，享壽84歲。（圖／翻攝自日網）

據日媒《Daily》報導，降旗康男是東京大學法國文學科出身，畢業後進入東映電影公司，1999年執導《鐵道員》，同時擔任編劇，搭檔知名男星高倉健，電影不但在日本大賣，更紅到國際，高倉健憑此片勇奪蒙特婁影展最佳男主角。他的代表作包括《紅月》、《千里走單騎》，直到80歲還在拍電影，2016年發現罹患帕金森氏症，因此開始療養生活，生前最後一部作品《追憶》，男主角是岡田准一。

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《鐵道員》在台灣曾掀起不小迴響，電影中的「幌舞車站」，實際上是位於北海道富良野的「幾寅(Ikutora)」車站，因為男主角在大雪繽紛中工作的身影，這一幕讓車站一夕爆紅，至今仍吸引不少影迷前往朝聖。

▲《鐵道員》片中車站雪景太美，至今20年仍吸引大批影迷朝聖。（圖／翻攝自日網）