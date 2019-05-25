蔡依林台上遭突襲！　詭異綠光射臉「往下畫胸」網怒抓兇手

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）25日晚間參加北京「麥田音樂節」，登台演唱時，遭到不明人士用雷射筆掃射，臉蛋不時出現綠光。現場畫面隨後在網路曝光，眾人輪番斥責「真是太沒素質」，同時主辦單位被要求給一個交代。

▲蔡依林登台演唱，突遭綠光掃射。（圖／翻攝自臉書／蔡依林）

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蔡依林壓軸出場，身穿銀色連身裙現身，演唱《如果我沒有傷口》，手拿麥克風感情投入，臉蛋卻不斷被綠光掃射。她疑似感受到光線射來，為此閉上眼睛，保持笑容繼續演出，途中還走到舞台前頭，更接近台下歌迷，此時仍不斷被詭異綠光糾纏，光線甚至一度在胸部來回游移。

▲蔡依林在北京音樂節壓軸演唱，沒想到不斷有綠光射來。（圖／翻攝自微博）

▲蔡依林投入演唱，被綠光射臉，疑似因此閉上眼睛。（圖／翻攝自微博）

▲蔡依林一度被綠光往胸部來回游移。（圖／翻攝自微博／蔡依林官方粉絲團）

有現場歌迷透露「真是有職業素養，還保持微笑，作為粉絲簡直氣炸」、「這小傻子就知道閉著眼傻笑，一點脾氣都沒有，我都要氣死了，我心疼死了我都哭了！」蔡依林演唱畫面、照片隨後在網路曝光，掀起眾人氣憤「太沒素質了，判刑」、「社會的悲哀」、「請他原地爆炸」、「怎麼這麼噁心」，同時音樂節安檢也遭到質疑。粉絲則心疼喊話「唱歌的蔡依林很享受，聽蔡依林唱歌的我們也很享受。無論如何，總有我們陪伴你。」

▲蔡依林唱歌遭綠光突襲，網友怒譙拿雷射筆民眾「沒素質！」（圖／翻攝自微博／八組兔區吃瓜鵝）

►蔡依林演唱突遭詭異綠光掃射。（影片連結請按此）