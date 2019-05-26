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隋棠兒Olie萌臉複製Tony「老起來放」　抱娃轉身大洩美背…網全歪樓！

記者陳芊秀／綜合報導

女星隋棠生下第三胎兒子Olie（奧里），現在寶寶已經4個多月大，為了兼顧工作，最近時常帶著孩子到公司報到。她26日曬出兒子的辦公室探險，萌娃的小臉蛋成為焦點，因為長得和老公Tony實在太像啦！

▲▼隋棠小兒子Oile五官神複製Tony。（圖／翻攝自臉書／隋棠） 

▲隋棠小兒子Olie五官神複製Tony。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

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Olie繼承爸媽神基因，五官和老爸Tony簡直像複製貼上，而且臉蛋偏成熟，網友形容「超成熟的臉，真的是老起來等」、「好成熟的嬰兒喔」、「真是老起來放，不過還是很可愛」、「和爸爸一模一樣的臉！」他一頭捲毛，小手一圈又一圈，加上小腿白嫩，被笑讚「米其林」、「太可愛了！」

▲▼隋棠小兒子Oile五官神複製Tony。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

▲Olie一出生個性沉穩，隋棠形容「他不想浪費卡路里在哭泣上。」（圖／翻攝自臉書／隋棠）

隋棠透露帶Olie上班很輕鬆，因為寶寶作息規律，個性沉穩不愛哭，「除了肚子極餓，他一點也不想浪費身上一絲一毫卡路里在哭泣這件事情上。」她身材纖細，抱起兒子相當熟練，就在Olie臉蛋掀起討論時，光滑美背乍洩，又讓一票網友歪樓「我只看到媽咪的美背」、「這衣服太犯規了」、「這個背是可以搶鏡頭的！」

▲▼隋棠小兒子Oile五官神複製Tony。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

▲隋棠抱Olie相當熟練，轉身意外大洩美背。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

▲▼隋棠抱Oile，轉身大洩美背，網友留言歪樓了。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

▲原本網友關注Olie，隋棠美背讓留言歪樓了。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

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隋棠, Lucy, Max, Tony, Oile

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