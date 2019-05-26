正宮的勝利！　為大亨慶生「甜蜜同框」一彎腰…辣曬東西半球

記者陳芊秀／綜合報導

澳門賭場大亨周焯華（洗米華）擁有百億身價，和正宮陳慧玲、小三辣模Mandy Lieu（劉碧麗）的三角關係僵持多年，老婆一度切心要離婚，在周家人力挺下救回婚姻。他在本月30日將迎接45歲生日，加上小女兒Dami也過生日，全家人團聚辦生日派對，更出現夫妻同框的合照。

▲大亨周焯華提早慶生，正宮陳慧玲、周家人全到齊。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

照片中，陳慧玲連續換穿2套性感洋裝，粉色削肩、紫色大開深V，先是甜靠老公周焯華，接著一起抱小女兒，貼緊緊入鏡，第三張則是女兒被抱在身後，夫妻倆零距離同框，胸前深邃的事業線成為一大亮點。兩人自從4年前爆婚變，已經鮮少合照大曬親密，這次同框慶生，被外界視為正宮的勝利，粉絲激動力挺「支持妳」、「感覺他忘不了妳」、「恭喜華嫂，看到合照替妳開心」、「再生一個啦！」

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▲陳慧玲連換2套性感洋裝，胸前事業線成亮點。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

▲陳慧玲和周焯華抱小女兒，接著甜靠老公胸膛合照。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

周焯華2015年公開牽小三Mandy Lieu回家，讓結婚10多年妻子陳慧玲心碎，兩個女人都為他生下孩子，受到全國民眾議論。他近年來仍花邊新聞不斷，多次被拍到飛往倫敦會小三，更因為和日本名模松岡李那熱舞，又爆出小四傳聞，隨後透過律師澄清才平息。他成立太陽娛樂，旗下藝人許志安被爆偷吃黃心穎，同時也傳出女方一開始對他暗送秋波，沒接受所以女方才轉移目標。