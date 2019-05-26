泰劇《新鐵石心腸》閨房之吻甜炸！　霸道總裁「成人式撩妻」勾纏5分鐘

▲《新鐵石心腸》繼一個巴掌一個吻，又放送「閨房之吻」。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

泰劇《新鐵石心腸》翻拍12年前神劇，復仇、虐戀，加上灑狗血劇情，讓收視率不斷飆升，更紅到大陸成為熱搜夯劇之一。該劇男女主角重現經典的「一個巴掌一個吻」造成轟動，最新劇情難得大灑糖，兩人定情放送「閨房之吻」，甜蜜片段在YouTube觀看次數突破250萬，網友更形容「甜到我發昏！」

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▲《新鐵石心腸》石拉向明達求婚，兩人終於確定心意。（圖／翻攝自YouTube／One31）

《新鐵石心腸》描述私生子濤（Tor）遭大媽陷害，長大後成為霸道總裁石拉（Sila），改名重返傷心地展開復仇，卻在過程中傷害了青梅竹馬，也是默默暗戀20年的女孩明達（Min）。新版劇情重演男主角失去阿姨的痛心橋段，為了守護心愛的女人，決定求婚將女方帶到身邊照顧，兩人在長輩的認可下展開同居生活。

▲石拉將明達帶回家，深情說：「我再也不能沒有妳。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

有別於舊版為情所困，新版石拉（Sila）的高冷、復仇氣場秒殺女性觀眾，只有在心愛的人面前，難得露出羞澀的表情。他向明達（Min）說：「我再也不能沒有妳」，令女主角感動含淚、雙手合十在他肩上行拜禮，據悉，這個動作是泰國男女在婚禮時，女方向男方行禮的儀式，加上他最後告白，「不知道有沒有說過這句……我愛妳」，兩人在房門口深情相擁，讓熱播20多集的劇情終於灑糖。

▲明達感謝石拉，他難得露出羞澀表情，滿臉通紅。（圖／翻攝自YouTube／One31）



▲明達雙手合十，在石拉肩頭行拜禮。（圖／翻攝自YouTube／One31）





▲石拉離開房間前，深情告白「我愛妳。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲石拉、明達定情之夜，深情告白「我愛妳。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

高甜畫面不只如此！石拉再也不需隱藏心意，和明達同居不同房難掩寂寞，找藉口又踏入女主角閨房。他撩妻手段無極限，找到機會就緊抱不放，撒嬌說：「我好想妳」、「妳一早就出門，到晚上才回來，妳都不想我嗎？」他將明達抱入懷，對方害羞手擋住嘴巴，看到這種反應，低頭還是啾一下，開口又告白：「我愛妳！」兩人又推又打倒在床上，手不但牢牢抱緊，連腳都勾住讓人難以掙脫，耳邊細語「妳沒有什麼要對我說的嗎？」逼得明達解釋，「有些事情不是用說的！」

▲石拉找藉口進明達房間，雙手環抱不放。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲石拉索吻，見明達把手擋住，隔著手還是吻上去。（圖／翻攝自推特）





▲石拉和明達又推又打，接著倒在床上，手腳勾纏。（圖／翻攝自YouTube／One31）



▲石拉緊摟明達，耳邊細語問：「妳沒有什麼要對我說的嗎？」（圖／翻攝自YouTube／One31）

石拉後來被騙出房門外，便再無動靜，反而引人好奇，等到房門一開，原來他正站在角落，挑眉問：「妳改變主意了嗎？」他的一句話把女主角嚇得火速關門，令人害羞又心跳加速。

▲明達說要去別間睡，把石拉騙出房外。（圖／翻攝自YouTube／One31）



▲明達感覺房外再也沒有動靜，好奇打開門查看。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲石拉站在門邊問：「妳改變主意了嗎？」一句話超撩妻。（圖／翻攝自YouTube／One31）



《新鐵石心腸》開播以來上演各種吻戲，包括小屋之吻、泳池之吻，健身房之吻，而且全都是霸道強吻，如今男女主角終於坦承心意，最新一集「閨房之吻」，雖然隔著手親，仍是甜度極高，加上又抱又親、手腳勾纏，宛若「成人式調情」長達5分多鐘，甜蜜互動閃瞎觀眾，影片觀看次數突破250萬，網友更截圖發現「男女主角身體都紅了」，觀眾狂讚「兩人的CP感巨強，甜到我發昏」、「甜化了」、「第一次看他們笑得這麼甜」、「這是近幾年看過最甜最讓人心動的愛情劇！」

▲石拉摟著明達不放，閨房之吻勾纏5分多鐘。（圖／翻攝自YouTube／One31）