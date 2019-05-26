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吳昕賣掉「男神送的禮物」　網一看定價氣炸：沒腦子！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星吳昕是《快樂大本營》的班底主持，曾在《我們相愛吧》配對潘瑋柏，組成「無尾熊CP」，人氣不斷攀升。她26日被爆在二手網站賣出一個穿婚紗的大熊貓玩偶，經過網友比對，發現是男神鍾漢良在節目中公開送的禮物，掀起網路熱議。

▲▼二手網站出現熊貓娃娃公開賣，疑似是吳昕在節目中收下鍾漢良送的禮物。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

▲二手網站出現熊貓娃娃公開賣，被挖出吳昕賣掉鍾漢良的禮物。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

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據網友截圖指出，吳昕在二手網站開賣出一個穿婚紗的大熊貓，定價是60元人民幣（約台幣278元），商品描述寫道：「我清理過了，有點炸毛哈哈，85新吧，不退換喲。」經過其他網友比對，熊貓和鍾漢良在2014年參加《快樂大本營》時，送的款式一模一樣，當時每個主持人都收到不同造型的熊貓玩偶，而且每款造型都是根據主持人形象設計，她開心收下男方禮物，並笑說：「我結婚一定邀請你。」

▲▼二手網站出現熊貓娃娃公開賣，疑似是吳昕在節目中收下鍾漢良送的禮物。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

▲吳昕被發現在二手網站賣熊貓娃娃，定價60元人民幣。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

網友看到截圖後，輪番批評吳昕，「友情價只值60元」、「她一個明星缺錢點外賣」、「她說過娃娃是有靈魂的」、「這種都拿出來賣，是有多缺錢和沒EQ」、「朋友送的賣了不太好吧」、「私下朋友送的禮物一般人都會自己處理吧，而不是在公開平台賣哦，這事兒不就是沒腦子的人做的嗎？」不過也有人認為是藝人的無心之舉，「如果製造誤會就不好了。」

▲▼鍾漢良送給吳昕特製熊貓婚紗娃娃。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視）

▲鍾漢良送給吳昕特製熊貓婚紗娃娃。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視）

▲▼鍾漢良送給吳昕特製熊貓婚紗娃娃。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視）

▲鍾漢良送熊貓婚紗娃娃，被全場觀眾稱讚貼心。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視）

▲▼鍾漢良送給吳昕特製熊貓婚紗娃娃。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視）

▲吳昕收下笑說：「我結婚一定邀請你。」（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視）

▲▼吳昕遭網友罵沒腦子。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

▲吳昕遭網友罵沒腦子。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

吳昕晚間透過微博發文道歉：「首先，娃娃已經被我追回，在此我誠懇的向鐘漢良哥哥道歉，對不起對不起……由於近期事情多閑魚交由工作人員打理，但不管怎樣，出現這樣嚴重過錯我有不可推卸的責任,接受所有的批評，都是我的錯，再次向鐘漢良哥哥道歉。 ​​​​」

▲▼吳昕發文道歉。（圖／翻攝自微博／吳昕）

▲吳昕發文道歉。（圖／翻攝自微博／吳昕）

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