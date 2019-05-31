男星瞞妻公園車震女粉絲！　「妳的屁股ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的」鹹濕對話曝光

記者陳芊秀／綜合報導

48歲日本男星原田龍二在90年代紅極一時，現在仍活躍電視圈，還發行全裸寫真《愛》博人氣。已婚的他近日被踢爆不倫多名女粉絲，且帶女子到公園車震，事後大搞失聯，令女方氣的揭發內幕。

▲原田龍二被踢爆不倫女粉絲。（圖／翻攝自日網）

據日媒《週刊文春》報導，原田龍二開車接女粉絲「B子」，到公園的停車場車震偷情，根據爆料女子描述，「每次都在他的車上（發生），停完車就到後座，下半身就脫光」。同時他Line私訊給B女，「我想看妳的身體」、「妳的屁股ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的」等鹹濕對話也跟著曝光，除了在停車場多次車震，還帶過其他女子來到此處，如果要到外地拍戲，則是約在羽田機場的停車場，或是住家最近的車站附近停車，結束後就讓女方下車離開，連到飯店開房的錢都省了，偷情完全沒花一毛錢，遭嫌小氣。

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▲原田龍二傳訊給女粉絲，嫌濕對話曝光。（圖／翻攝自推特）

原田龍二透過社群網站和多名女粉絲互動，沒想到成了偷情路徑，和多名女子私訊相識後發生關係，車震後把對方送到車站分開，就逕自斷了聯絡。他面對女方指控，坦承「做了不該做的事情。」，並在31日的現場直播節目中鞠躬道歉，「很抱歉造成這麼大的騷動。」同時表示會召開記者會說明。

▲原田龍二在自己主持的現場節目中，報導自己的不倫醜聞。（圖／翻攝自推特）

外型帥氣的原田龍二曾是日劇一線男主角，並且是長壽電視劇《水戶黃門》的班底演員，現在加入刑事劇《相棒》擔任配角，又跨界在綜藝節目演出，曝光度非常高。由於日本娛樂圈只要藝人觸法，或是被踢爆不倫行為等受到社會議論，可能會面臨演出作品遭換角，代言廣告下架等制裁，掀起追劇網友議論「大概會退出《相棒》了」、「《相棒》真可憐，能重播的集數又變少了、「幹嘛做這麼傻事啊」、「《水戶黃門》還能重播嗎」、「下次得演不倫刑事了。」

▲原田龍二演出《相棒》多年。（圖／翻攝自推特）