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明日花綺羅「搓揉胸肌」狂喊好棒…羅志祥罕見漲紅臉喊停！　愷樂驚：你也有這天

記者李湘文／綜合報導

日本知名AV女優明日花綺羅來台，30日參加《娛樂百分百》錄製，跟主持人羅志祥、愷樂大玩遊戲。她幫羅志祥穿襯衫，在扣釦子的同時，雙手也往胸肌和腹肌滑去，盡情摸個不停，還讚「很棒」、「摸起來很舒服」，讓向來伶牙俐齒的小豬難得慌到說不出話，甚至突然要求暫停遊戲，笑翻全場。

▲明日花綺羅摸羅志祥胸肌。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲明日花綺羅深V爆乳上《娛樂百分百》。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

羅志祥遇到明日花綺羅就害羞起來，光是遊戲前聽愷樂介紹規則，就不由自主地一直露出傻笑，甚至連遊戲要怎麼玩都沒聽清楚。等到遊戲開始，明日花綺羅貼近幫忙扣釦子，羅志祥更是把頭整個扭到一邊，完全不敢看面前的人，聽到愷樂慫恿再站近一點，還慌張大喊：「蛤？！」難得羞澀到一句話都說不出來。

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▲明日花綺羅摸羅志祥胸肌。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲明日花綺羅主動摸羅志祥腹肌。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

沒想到，後面還有更刺激的，明日花綺羅在扣釦子的同時，突然開始伸手摸羅志祥胸口、大讚「胸肌很棒」，嚇得他急忙拜託工作人員：「我們先停好不好？」但明日花綺羅的動作反而變得更大膽，不僅搓揉羅志祥的胸肌和腹肌，還連連大喊「好厲害」、「摸起來很有形狀很舒服」，攻勢十分猛烈。

▲明日花綺羅摸羅志祥胸肌。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲明日花綺羅摸羅志祥胸肌。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲羅志祥被明日花綺羅進攻得全身僵硬、只能傻笑。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

面對明日花綺羅的進攻，羅志祥難得緊張到全身僵硬，甚至忍不住連連往後退，一句話都說不出來，只能瘋狂喘氣和呵呵傻笑。就連多年搭檔愷樂都難得看到羅志祥這個樣子，震驚大呼：「欸，你耳朵紅了耶！你羅志祥也有這天？！」她越看越開心，甚至忍不住在旁邊大笑不止，直喊：「我要笑死了！」

好不容易，明日花綺羅終於幫忙穿好襯衫和領帶，羅志祥還是驚魂未定，腿軟到只能靠著旁邊的桌子喘氣，這才終於能說出一句完整的話：「那個……氣場太強了！太厲害了！我很少會這樣。」愷樂也補充說明：「他有25年耳朵沒紅過了！」逗得明日花綺羅笑讚「真可愛」，再度讓羅志祥樂得說不出話來。

▲明日花綺羅摸羅志祥胸肌。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲羅志祥被明日花綺羅撩到受不了。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

因為遊戲挑戰成功，節目最後羅志祥和明日花綺羅都得到獎勵的食物，愷樂依然認真幫老闆「謀福利」，慫恿2人互相餵食。羅志祥剛吃完明日花綺羅餵的一塊鹽酥雞，就high到衝出場外跟所有攝影師擊掌，之後又喝到對方餵的珍珠奶茶，興奮到心跳加快，坦承︰「要炸了！」可說是度過了超臉紅心跳的10分鐘。

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