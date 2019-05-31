王淨「日文全忘光」流落街頭　大啖美食被虧是吃貨

記者李欣容／台北報導

台視、東森戲劇《愛情白皮書》中與王傳一有著婚約的王淨，隨著婚期的逼近卻越發覺得兩人不適合，一時衝動跑到日本找張庭瑚，並回訪他們曾去過的景點，讓粉絲直呼希望兩人能順利復合。而曾在日本留學過的王淨，此次再訪日本卻已經日文忘光，得空只想吃美食，被導演虧：「根本是為了吃才來日本。」

▲張庭瑚在日本漁市場搬貨。（圖／東森提供）

張庭瑚在劇中回到日本後，從潛力無限的新人律師，搖身變成在批發漁市進出貨的從業人員，在漁市中要搬貨又要狂奔，體力耗費超大。

請繼續往下閱讀...

▲張庭瑚開車在日本街頭尋找王淨。（圖／東森提供）

張庭瑚也是第一次到日本上游批發的漁貨市場，他說：「雖然是漁市場，但環境真的很乾淨，就算地上有積水也完全不會髒、臭，而且這個市場主打河豚，所以我現場搬來搬去都是河豚，第一次看到滿市場的河豚真的很神奇。」拍完戲後他有空也跑去吃了河豚鍋和生魚片。

▲王淨走訪曾與張庭瑚去過的日本景點 。（圖／東森提供）

王淨跟張庭瑚跑遍日本北九州市、下關市，經在日本留學過的王淨，在劇中要演不會日文，和當地人雞同鴨講的觀光客，王淨說：「其實我的日文也不是很流利，回台灣又沒什麼機會練習，幾乎都忘得差不多了。」

▲王淨思念張庭瑚。（圖／東森提供）

以吃貨出名的她，還趁這次拍攝，吃了很多美食，更不顧5度低溫硬要吃冰淇淋，連導演都笑虧她根本是為了吃才來日本拍攝的。