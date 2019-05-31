賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

記者潘慧中／綜合報導

賴琳恩2017年初與交往多年的陳乃榮結婚，平常除了曬恩愛，她也常分享生活點滴，她31日難得公開「素顏肌」的照片，天生麗質讓不少網友看傻眼直呼：「沒化妝皮膚也好好喔！」

▲▼賴琳恩平常出席活動時，妝感都比較濃。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



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照片中，可以看到賴琳恩放下及胸長髮，摘掉平常為活動戴上的假睫毛，看起來格外清秀，膚色和平常相比並無太大落差，膚質似乎沒有一點瑕疵，氣色紅潤有精神，也難怪她會笑說：「今日獲得美女醫師稱讚『皮膚越來越好』！」

▲賴琳恩公開素顏肌。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



賴琳恩透露自己都有定期保養，為了上鏡好看，她私底下根本不敢偷懶。除了保養臉蛋，她也很積極維持身材，愛吃美食的她定期會到健身房還債，偶爾也會藉由逛街運動，一邊逛街，一邊抬頭挺胸、夾緊臀部走4到5小時。

▲▼賴琳恩保養身材自有一套秘訣。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



此外，賴琳恩每天擦完乳液後，一定會抬腿30分鐘，她透露背後小秘訣：「腳板一定要記得往下壓，也就是腳趾要靠近身體，讓小腿有被拉緊的感覺，才能確實伸展腿部線條。」