ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小A辣滷味店同框斯亞！　林進看傻：誰是老闆娘…網靠「特殊部位」秒辨別

記者韓景樺／綜合報導

網路紅人小A辣（黃柏軒）2018年砸下200萬整型，術後不止臉部輪廓變得秀氣，呼之欲出的雙峰也更有性感小女人韻味，還有不少人說他和藝人斯亞撞臉。有趣的是，近日斯亞到小A辣開的滷味店捧場，2人同時笑望鏡頭的畫面，讓人一秒分不清誰才是正港老闆娘。

▲▼林進意外促成小A辣和斯亞在滷味店同框合照。（圖／Facebook／小A辣、斯亞）

▲不少人認為小A辣和斯亞長得像。（圖／翻攝自Facebook／小A辣、斯亞）

其實過去就有不少網友認為小A辣和斯亞撞臉，他過去在工作場合遇到斯亞時，也大方邀對方合照，更發文稱：「其實我們並不像。」而一心想讓外貌更柔美、更女性化的小A辣，在去年狠下心動手術，打造出理想中的美麗輪廓。

請繼續往下閱讀...

▲▼小A辣2年前曾和斯亞合照。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

▲小A辣2年前曾和斯亞合照。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

除了外貌升級之外，頗具生意頭腦的小A辣也在東區開了一間滷味店，更不時透過社群網站拉客，老闆娘的架勢十足。近日好友林進到店裡探班，意外帶來斯亞本尊，也難得地留下了小A辣和斯亞的同框照。

▲▼林進意外促成小A辣和斯亞在滷味店同框合照。（圖／翻攝自IG／林進）

▲林進意外促成小A辣和斯亞在滷味店同框合照。（圖／翻攝自IG／林進）

不少人乍看之下分辨不出誰才是正港滷味店老闆娘，仔細觀察後才發現，較靠近鏡頭、身穿超辣細肩帶白色Bra的是小A辣，而戴著眼鏡、站在工作台外面的則是斯亞。2人雖一前一後的站著，卻同樣帶著開心微笑，看來相見甚歡。而負責拍照的林進也搞笑地說：「我就說世界上會有像自己的人！這又是一個例子了。」

網友們也紛紛表示2人真的超像，「天啊！雙胞胎啊！簡直…」、「終於會面了」、「其實小A辣本來就跟斯亞很像啊 都是美人」，更有人表示小A辣的豐滿上圍太搶鏡，「胸部太犯規」，讓人忍不住就分心了。但也有鍵盤柯南發揮眼尖功力，指出2人差別在於酒窩，秒分辨出斯亞和小A辣的差異處。

▲▼林進意外促成小A辣和斯亞在滷味店同框合照。（圖／翻攝自IG／林進）

▲▼林進意外促成小A辣和斯亞在滷味店同框合照。（圖／翻攝自IG／林進）

▲不少人看了照片也直呼小A辣和斯亞簡直是雙胞胎。（圖／翻攝自IG／林進）

推薦閱讀

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林進, 小A辣, 斯亞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大
  2. 上映才一天！《哥吉拉II怪獸之王》炸出單日2214萬票房狂翻
  3. YG人士爆「梁鉉錫叫小姐是事實」！　迴避性招待：關係是彼此自然發生
  4. 謝和弦認了打肉毒進廠保養！　直率萌笑「小臉作弊變尖了」
  5. 13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」
  6. 閃亮亮、黃包包瘋傳分手！　神隱19天…她撂重話「親吐情變真相」
  7. 小A辣滷味店同框斯亞！　林進看傻：誰是老闆娘…網靠「特殊部位」秒辨別
  8. 他花6年拍一部片！爆紅馬上被「神劇」網羅：來拍3、4季
  9. 《如懿傳》凌雲徹新戲也一樣悲情　婚禮上慘被新娘戴綠帽
  10. 文慧如圓夢遇偶像！合照畢書盡太緊張　他一個舉動幫化解

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366