小A辣滷味店同框斯亞！　林進看傻：誰是老闆娘…網靠「特殊部位」秒辨別

記者韓景樺／綜合報導

網路紅人小A辣（黃柏軒）2018年砸下200萬整型，術後不止臉部輪廓變得秀氣，呼之欲出的雙峰也更有性感小女人韻味，還有不少人說他和藝人斯亞撞臉。有趣的是，近日斯亞到小A辣開的滷味店捧場，2人同時笑望鏡頭的畫面，讓人一秒分不清誰才是正港老闆娘。

▲不少人認為小A辣和斯亞長得像。（圖／翻攝自Facebook／小A辣、斯亞）

其實過去就有不少網友認為小A辣和斯亞撞臉，他過去在工作場合遇到斯亞時，也大方邀對方合照，更發文稱：「其實我們並不像。」而一心想讓外貌更柔美、更女性化的小A辣，在去年狠下心動手術，打造出理想中的美麗輪廓。

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▲小A辣2年前曾和斯亞合照。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）

除了外貌升級之外，頗具生意頭腦的小A辣也在東區開了一間滷味店，更不時透過社群網站拉客，老闆娘的架勢十足。近日好友林進到店裡探班，意外帶來斯亞本尊，也難得地留下了小A辣和斯亞的同框照。

▲林進意外促成小A辣和斯亞在滷味店同框合照。（圖／翻攝自IG／林進）

不少人乍看之下分辨不出誰才是正港滷味店老闆娘，仔細觀察後才發現，較靠近鏡頭、身穿超辣細肩帶白色Bra的是小A辣，而戴著眼鏡、站在工作台外面的則是斯亞。2人雖一前一後的站著，卻同樣帶著開心微笑，看來相見甚歡。而負責拍照的林進也搞笑地說：「我就說世界上會有像自己的人！這又是一個例子了。」

網友們也紛紛表示2人真的超像，「天啊！雙胞胎啊！簡直…」、「終於會面了」、「其實小A辣本來就跟斯亞很像啊 都是美人」，更有人表示小A辣的豐滿上圍太搶鏡，「胸部太犯規」，讓人忍不住就分心了。但也有鍵盤柯南發揮眼尖功力，指出2人差別在於酒窩，秒分辨出斯亞和小A辣的差異處。

▲不少人看了照片也直呼小A辣和斯亞簡直是雙胞胎。（圖／翻攝自IG／林進）