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丫頭錄影中途被小鐘掀裙子！露出「紅色底褲」全場嚇傻

記者許皓婷／綜合報導

《小明星大跟班》請來男藝人幫幾位女藝人做主題穿搭，用衣櫃的舊衣服搭配出新造型，小鐘被指派要幫丫頭搭配「第一次去男友家看電影穿搭」，他卻在介紹時，當眾掀開對方的裙子，讓女方嚇到驚慌失措。

▲小鐘掀丫頭裙子。（圖／翻攝自YouTube）

▲小鐘幫丫頭搭配主題穿搭。（圖／翻攝自Facebook／小鐘、丫頭）

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《小明星》27日播出的最新一集中，女藝人帶著自己衣櫃的舊衣服，要讓在場其他男藝人依照主題搭配，其中一個「第一次到男友家一起看電影穿搭」，小鐘替丫頭選了一件白色的長洋裝，胸前還有愛心設計相當有巧思，他也貼心地設想到防範男友蠢蠢欲動的招。

▲小鐘掀丫頭裙子。（圖／翻攝自YouTube）

▲小鐘掀丫頭裙子。（圖／翻攝自YouTube）

▲小鐘幫丫頭搭配「到男友家穿搭」。（圖／翻攝自YouTube）

小鐘表示，如果和男友在家看電影，男生通常會蠢蠢欲動，看一看手就會摸上去或伸進裙子，於是他想了一個防範男友的招，講完後他便直接掀起丫頭整件裙子，讓女方嚇到驚慌失措：「你真的掀我裙子！」在場其他來賓和主持人也都看傻。

原來在洋裝內，小鐘還讓丫頭穿了一件米老鼠的紅色短褲，Sandy看了就直呼：「懂懂懂！滅火褲！」他則解釋，男友看到這條褲子會滅火，就會把裙子蓋好繼續專心看電影，連服裝師都笑說：「小鐘哥很有愛。」最後該套服裝也獲得好評，拿下9分高分。

▲小鐘掀丫頭裙子。（圖／翻攝自YouTube）

▲小鐘掀丫頭裙子。（圖／翻攝自YouTube）

▲小鐘掀丫頭裙子。（圖／翻攝自YouTube）

▲原來丫頭裙子裡面還穿著褲子。（圖／翻攝自YouTube）

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丫頭, 小鐘, 吳宗憲, sandy, 小明星大跟班

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