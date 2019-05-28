《玩很大》小蠻爆「偷用手捏破水球」　網抓包怒轟：作弊超明顯！

記者許皓婷／綜合報導

《綜藝玩很大》25日播出最新一集，到了屏東海生館出外景，但卻在其中一關捏破水球答題的環節中，被許多網友發現黃隊的小蠻、郭源元疑似偷用手捏爆水球，有作弊的嫌疑，在網路上掀起熱議。

▲《玩很大》最新一集到屏東出外景。（圖／翻攝自YouTube）



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《玩很大》最新一集來到屏東的國立海洋生物博物館出外景，在其中「爆抱戲水趣」關卡中，每兩人一隊要雙手環抱對方，用身體將水球擠破，不知道是否是拍攝角度問題，黃隊的小蠻及郭源元在畫面上看起來，就被發現只有一隻手抱著彼此，似乎用另一隻手捏破水球，反觀黑隊的張棋惠、米亞若都可以清楚看見是雙手環抱對方，意外引發爭議。

▲《玩很大》黃隊被網友質疑作弊，用手捏破水球。（圖／翻攝自YouTube）



而《玩很大》又爆出疑似作弊，讓網友氣憤不已，紛紛留言：「黃隊女生都是用手捏破的，超級明顯」、「黃隊爆水球那關用手捏太明顯，反觀黑隊都很規矩用抱的」、「黃隊作弊女生用手抓破水球，還故意閃開鏡頭位置」、「夾水球那關，小蠻從頭到尾都用手在背面捏破」，但也有人認為是拍攝的角度問題，在網路上引起討論。

▲網友留言。（圖／翻攝自YouTube）

▼被質疑作弊片段約從21"05處開始。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）